A la cárcel capitán (r) de la Armada por masacre de Chengue

Por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en concurso material, desplazamiento forzado e incendio, un fiscal de Derechos Humanos dictó medida de aseguramiento en contra del capitán de corbeta (r), Camilo Martínez Moreno

De acuerdo con la investigación, durante la masacre en el corregimiento de Chengue, jurisdicción de Ovejas, en el departamento de Sucre, que ocurrió el 17 de marzo de 2001, el entonces oficial se negó, supuestamente, a que las tropas bajo su mando apoyaran a la Fiscalía y a la Policía en el allanamiento a una finca donde estaban los responsables de los hechos

La masacre de Chengue fue perpetrada por paramilitares del frente Héroes de los Montes de María, quienes asesinaron a 29 personas con armas contundentes y en su retirada saquearon e incendiaron varias viviendas

Por estos hechos ya aceptaron cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, incendio y desplazamiento forzado: Edward Cobo Téllez, Yairsiño Enrique Meza, Pedro Segundo Valencia, y Óscar Daniel Villadiego, exmiembros de autodefensas; y está condenado Úber Enrique Bánquez, alias Juancho Dique.