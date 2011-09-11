¿Cómo se mueven los políticos en los Montes de María antes de las elecciones?

La región de los Montes de María después de vivir un largo capítulo donde se impuso la violencia guerrillera, paramilitar y del narcotráfico se prepara en sus 15 municipios para enfrentar las elecciones locales del 30 de octubre

Los Montes de María lo conforman 15 municipios, 7 del departamento de Bolívar y 8 de Sucre y cada uno de ellos ya tienen sus candidatos que representan a todos los partidos liberales, conservadores, Cambio Radical, la U , al PIN , MIO y a movimientos independientes

Para dirigentes y moradores de la región se avecina un verdadero pulso entre quienes usurparon, negociaron y compraron tierras a precio de huevo y las nuevas medidas del Gobierno con su programa de restitución de tierras

En voz baja habitantes de los Montes de María coinciden en que son pocos los espacios que tienen políticos que nada han tenido que ver con la parapolítica porque mientras por el lado de Bolívar se mantiene la influencia de “La Gata” en Sucre los municipios los maneja el “Gordo García” condenado a 40 años por la masacre de Macayepo

Los políticos no tradicionales tienen dos opciones rechazar cualquier alianza o plegarse a las campañas donde corren los ríos de dinero

La actividad proselitista se mueve en medio de altas sumas de dinero, el conflicto de las tierras, control del electorado por el empleo que ofrece a miles de personas “La Gata” y su consolidada empresa de Chance, y el fortalecimiento de las Bacrim al punto que ya están apareciendo uniformadas como lo hizo el paramilitarismo

Frente a este panorama la presión en las campañas es muy grande y la posibilidad de escapar a los dirigentes de turno es muy remota

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Montes de María es una región natural, ubicada en la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre, en la región Caribe de la República de Colombia. Los Montes de María están integrados por 15 municipios, 7 del Departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del Departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolúviejo). Los municipios de Corozal y Sincelejo, son considerados área de influencia regional de los Montes de María.