Decomisan 1,1 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano

Autoridades colombianas decomisaron 1,1 toneladas de cocaína en costas del océano Pacífico colombiano, alijo valorado en 30 millones de dólares en el mercado negro y que aparentemente iba a ser enviado a Centroamérica, informó este lunes la Fuerza Naval

En el operativo policial fueron detenidas tres personas, quienes serán juzgados por delitos relacionados con narcotráfico

El alcaloide, camuflado en 57 sacos, fue hallado dentro de una embarcación detenida en las costas del Pacífico en el departamento (provincia) de Chocó (oeste), precisó en un comunicado

La Fuerza Naval reporta que han logrado incautar más de 20 toneladas de clorhidrato de cocaína en lo corrido del año en Colombia

Este decomiso se suma a la incautación del domingo de 600 kilos de cocaína en el departamento Sucre (norte), que tenía como destino final Estados Unidos

Según el servicio de inteligencia (DAS), el alijo de droga fue hallado dentro de un camión que se dirigía hacia un puerto del Caribe colombiano, desde donde sería embarcado hacia el exterior. En este operativo fue arrestado el conductor del vehículo

Colombia figura como el mayor productor de cocaína en el mundo, con 350 toneladas en 2010, según cifras de la Organización de Naciones Unidas