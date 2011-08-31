Colombia incrementó la producción de petróleo en el mes de agosto: Minminas

Colombia alcanzó al cierre de agosto una producción de petróleo de 953 mil barriles por día, confirmó el Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado

Añadió que de esta manera se fortalece la producción de crudo en el territorio colombiano y no descartó la posibilidad de alcanzar una producción de un millón de barriles al cierre de 2011

“En lo que va corrido de la administración del presidente Juan Manuel Santos, el incremento en la producción de crudo es de 21,7%, al pasar de 783.000 barriles por día en julio de 2010 a 953.000 bpd en agosto de 2011”, indicó el Ministro

Entre tanto, la comercialización de gas en agosto se ubicó en 1.070 millones de pies cúbicos, frente a una capacidad de producción que alcanza los 1.170 mpcd. En agosto de 2010 la comercialización fue de 1.045 millones de pies cúbicos. Por otra parte, en agosto de este año se reportaron 82 pozos A3 perforados, mientras en sísmica 2D equivalente, se alcanzaron 14.690 Km

Colombia y Jamaica exploran petróleo en su área marítima comúnLa ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró hoy que las agencias petroleras de su país y Jamaica adelantan estudios para explorar la extracción de esa fuente de energía en su área marítima común. Así lo explicó Holguín en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Jamaica, Kenneth Baugh, quien se encuentra en Colombia en una visita oficial de dos días para la reunión de la Comisión de Vecindad de Colombia y Jamaica. "La Agencia de Hidrocarburos (de Colombia) y la Agencia de la PCJ de Jamaica han venido realizando estudios de impacto ambiental con la posibilidad de que exploremos conjuntamente petróleo en esa área de régimen común", explicó Holguín. La canciller colombiana reconoció que la relación con Jamaica es "extremadamente importante" porque comparten una extensa frontera marítima y "algo muy particular en el derecho internacional que es el área de régimen común de casi 15.000 kilómetros cuadrados". Además, se refirió al interés del país caribeño en los recursos energéticos colombianos. "En el tema de hidrocarburos, tanto petróleo como carbón y gas, Jamaica en este momento tiene unos requerimientos y necesidades de energía que hacen que nos vean a nosotros como unos potenciales proveedores tanto de petróleo como de carbón y gas", indicó Holguín. Por su parte, Baugh reconoció que su país "tiene serios problemas de energía", y se mostró interesado en el "gas natural líquido como fuente principal" de procedencia colombiana, así como en el petróleo y el carbón. Además, señaló que Colombia es un país rico en recursos y en tecnología, y confió en que la cooperación con el país andino contribuya al desarrollo de ambas naciones. Holguín indicó que estas iniciativas resultan de su reunión con su par jamaicano y son procesos que apenas arrancan, aunque adelantó que la eventual exportación de gas se haría a través de barcazas desde Sucre, departamento colombiano en el que desemboca el gasoducto de Caño Limón-Coveñas. La Comisión de Vecindad de Colombia y Jamaica abordará otros asuntos como el de la pesca, "con la esperanza de tener, en un futuro cercano, un acuerdo que regule el aprovechamiento de estos recursos para el beneficio común", dijo Holguín. También esperan avanzar en la "movilidad de personas", en aras de favorecer el turismo y la inversión mutua, así como en el intercambio de experiencias de atención de desastres, en cultura y deportes.