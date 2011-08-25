Gobierno calificó a los mejores municipios y departamentos por el manejo de sus recursos

El municipio de Monterrey, en Casanare y el departamento del Atlántico fueron los entes territoriales más destacados a nivel municipal y departamental en el manejo y el desempeño fiscal correspondiente al año 2010

El director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, manifestó que en la evaluación se tuvo en cuenta desempeño en el manejo de los recursos, la ejecución de proyectos y la implementación de mecanismos para ayudar a sus comunidades

En materia de municipios, se destacaron en su orden, Monterrey en Casanare, Rionegro Antioquia, Tocancipá y Cota en Cundinamarca, y en quinto lugar está el municipio Nobsa en Boyacá

Entre tanto, los primeros 4 lugares en materia de desempeño fiscal en departamentos, fueron Atlántico, Antioquia, Huila y Risaralda

El director de planeación consideró que los municipios revelación fueron Turbo en Antioquia, Saravena Arauca y Chiriguaná en Cesar

Sin embargo expresó su preocupación porque algunos municipios de Colombia no entregaron información y se encuentran entre los peores de gestión fiscal. Éstos municipios son Montecristo en Bolívar, Buenavista en Córdoba y Chalán en Sucre