Partidos de Negritudes: con tantos candidatos como los tradicionales

Los partidos políticos de las negritudes, creados el año pasado tras alcanzar las curules étnicas en la Cámara, tienen tantos candidatos a gobernaciones como colectividades de mayor vigencia, como Cambio Radical, el Verde o el Polo Democrático

Se trata de Afrovides, un partido que surgió presuntamente con el apoyo de la detenida Enilce López, 'La Gata', y el partido Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), auspiciado por el detenido ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por la para-política

Afrovides tiene registrado su domicilio en el municipio de Tolú, Sucre, pero mientras en ese departamento no tiene candidato a la gobernación,´sí ha avalado aspirantes a siete gobernaciones: Amazonas, Atlántico, Casanare, Cesar, Guaviare, Quindío y Risaralda

Sixto García, su representante legal, dijo que en Sucre no pueden competir con sectores políticos que tradicionalmente han manejado al departamento. Pero que han avalado candidatos en otros departamentos, previas inscripciones y tras estudiar minuciosamente las hojas de vida, cotejar las informaciones y recibir el apoyo de la 'Ventanilla' del ministerio del Interior que ayuda a tramitar todos los antecedentes

García dijo que como movimiento político están llegando a otras regiones del país, aunque al preguntársele por algunos de los candidatos avalados no los recuerda por sus nombres

Afrovides eligió como representante a la Cámara a Yahir Acuña, hoy investigador del ex presidente Álvaro Uribe por las 'chuzadas' telefónicas, y quien ha reiterado que nada tiene que ver con sectores del paramilitarismo ni co 'La Gata'

En el caso del MIO, tiene candidatos a seis gobernaciones, tantas como las inscritas por el Polo Democrático. En los listados figuran avales para aspirantes en Amazonas, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Putumayo y Valle

Su representante legal, Jair Valencia, afirma que la ley les permite expandirse y tener candidatos en todo el territorio nacional, aunque enfatiza que "aspiramos a crecer pero no a hincharnos"

Valencia sostiene que han mirado con celo los candidatos a cada una de las posiciones, con todas las reservas del caso, pero si se ha 'colado' alguno inhabilitado, no dudará en quitarle el val de inmediato, sin importtar que estén a pocos días de las elecciones

"Somo de inclusión y oportunidades, luchando por quienes étnicamente y también política y económicamente, hemos carecido de oportunidades. Por una Colombia pruricultural y diversa", sostiene Valencia

Valencia cree que las estigmatizaciones a su partido vienen de los medios de comunicación que son el sostén de los partidos tradicionales. Y defiende con vehemencia al ex senador Martínez, de quien dice fue enjuiciado con pruebas falsas y sin testimonios sólidos. Y manifiesta que la prensa quiere aislar al MIO con mentiras, "mientras nada dice de partidos que tienen 15 y aún más dirigentes detenidos o implicados en muchos hechos graves, pero son de cuello blanco y se pasean tranquilamente por el país"