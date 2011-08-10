Más de 87 mil candidatos se inscribieron para las elecciones de octubre: Registraduría

Según el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, con corte a las 8:30 de la noche, se habían inscrito 87 mil 921 candidatos para las elecciones del octubre en el territorio colombiano

En Bogotá aparecen inscritos 2.176 candidatos, en Antioquia 10.847, en el Valle del Cauca 5.306 candidatos, en Santander 5.147, en Boyacá 5.477, en Cundinamarca 8.082 y en el departamento de Atlántico 2.602 ciudadanos

Del total de los aspirantes inscritos en todo el país por partidos y movimientos políticos, 57.314 candidatos son hombres y 30.607 son mujeres

Los Registradores Especiales, Municipales y Auxiliares, seguirán actualizando en el sistema los candidatos que realizaron el trámite de inscripción en las últimas horas

Adicionalmente, 97 candidatos se han acercado a las diferentes sedes de la Registraduría en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Atlántico, Quindío, Valle, Bolívar, Magdalena, Sucre, Nariño, Cesar, Risaralda, Meta y Caldas, a inscribir su aspiración respaldados por las firmas de grupos significativos de ciudadanos. Los aspirantes a las elecciones de octubre podrán realizar modificaciones a las inscripciones desde mañana jueves 11 y hasta el jueves 18 de agosto a las 6:00 pm, de acuerdo con las causales que establece el artículo 94 del Código Electoral

Durante estas elecciones de autoridades locales 2011, los colombianos elegirán 32 Gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados, 1.102 Alcaldes, 12.061 concejos y 4.958 ediles, para un total de 18.571 mandatarios que gobernarán durante el periodo 2012 – 2015

En las elecciones de autoridades locales de 2007, se eligieron en todo el país 18.527 gobernantes y se inscribieron 86.451 candidatos. 84.171 lo hicieron por medio de 16 partidos y movimientos políticos y 2.280 por medio de 270 grupos significativos de ciudadanos. Del total de los inscritos, 69.479 equivalente al 81% de los aspirantes fueron hombres y 16.972 equivalente al 19% de los inscritos fueron mujeres.