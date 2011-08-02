El Gobierno anunció la construcción de 8 mil viviendas a desplazados

Más de 8 mil 500 casas serán construidas para la población desplazada en el país. Para tal fin, el ministerio de Vivienda anunció que aportará cerca de 32 mil millones de pesos en subsidios, a través del Fondo Nacional del Ahorro

Esos recursos financiarán 35 proyectos que Alcaldes y Gobernadores del país se postularon en la convocatoria adelantada en el mes de junio del presente año

La ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, señaló que esas acciones permitirán que cerca de 8 mil 500 hogares desplazados que ya tienen un subsidio asignado, accedan a vivienda

Dijo, que los recursos aportados por el Ministerio, que son de hasta 7,5 salarios mínimos mensuales, legales vigentes por vivienda, es decir 4 millones 18 mil pesos, serán utilizados para la construcción de obras de urbanismo, estructuración financiera de proyectos, diseños y estudios técnicos y de pago de trámites de notariado y registro entre otros gastos

La Titular de la cartea de Vivienda manifestó, que del total de proyectos favorecidos, dos están ubicados en el departamento del Atlántico, cinco en Bolívar, Tres en Caquetá, dos en Cauca, uno en Cesar, uno en Chocó, cinco en Córdoba, uno en Guaviare, tres en el Huila, uno en la Guajira, siete en el Magdalena, uno en Santander, y tres en el departamento de Sucre

Finalmente la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, hizo un llamado a los colombianos en situación de desplazamiento y que ya tienen el subsidio otorgado, para que se acerquen a las respectivas cajas de compensación y se postulen para recibir este nuevo subsidio.