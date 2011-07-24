'Somos un grupo dentro y fuera de la cancha y merecimos la copa', Luis Suárez

El delantero uruguayo Luis Suárez, campeón con su selección de la Copa América 2011 y nombrado mejor jugador de la final y del torneo, destacó hoy que su equipo es un "grupo dentro y fuera de la cancha", dijo que han hecho "mucho esfuerzo" y consideró que el título es "merecido"

"Para una selección, lo mejor es tener una tarde redonda como tuvimos hoy. Salimos muy decididos a tratar de convertir rápido, lo hicimos, se jugó más tranquilo y en el segundo tiempo bajamos un poco el nivel porque Paraguay se vino un poco arriba", valoró

"Este grupo ha hecho mucho esfuerzo para obtener lo que tuvo. Si no eres grupo dentro y fuera de la cancha es muy difícil conseguir esto. Merecimos la copa", continuó el ''9'' celeste, que repasó que el partido "más duro" de la Copa América 2011 para su selección fue contra Argentina, en cuartos de final en la ciudad de Santa Fe

"No sólo porque empatamos y se definió en los penaltis, sino porque Argentina jugó bien, tuvo ocasiones y fue la selección que más peligro nos creó. Nos quedamos con diez. Y ahí Uruguay demostró jerarquía, ganas, la garra charrúa... La entrega máxima que tuvo todo el equipo en ese partido fue fundamental", recordó

El atacante recogió aún vestido con la celeste, sin ducharse y con la medalla de campeón al cuello los trofeos al mejor jugador del partido y del torneo. "Uno en lo personal siempre trata de hacer lo mejor y ayudar al equipo con goles o asistencias. En el último gol no me queda otra que dársela a Diego (Forlán), que define espectacular. Uno es joven, sabe que tiene mucho que dar y los premios individuales se deben todos al equipo", concluyó