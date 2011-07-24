Luis Suárez fue elegido mejor jugador de la Copa América

Luis Suárez, delantero de Uruguay, fue elegido mejor jugador de la Copa América 2011, según anunció la organización al término de la final del torneo entre la selección celeste y Paraguay en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el que marcó uno de los tres goles de la victoria de su equipo por 3-0

El atacante ha completado un torneo sobresaliente. Ha marcado cuatro tantos, dos de ellos en las semifinales ante Perú (2-0) y uno en el encuentro decisivo por el trofeo. No ha sido suficiente para alcanzar al peruano Paolo Guerrero, con cinco tantos, pero su fútbol sí le ha otorgado la condición de mejor jugador del campeonato

El premio al mejor portero, mientras, recayó en el paraguayo Justo Villar, quien completó otro gran partido, a pesar del resultado

Ya fue el salvador de la ''albirroja'' en los cuartos de final y en las semifinales, ambas rondas resueltas en las tandas de penaltis ante Brasil y Venezuela, respectivamente, y con él como héroe

El galardón al mejor joven, por su parte, fue para el central Sebastián Coates, sin duda la revelación del torneo. El zaguero, con una impresionante altura, ha formado la defensa titular del equipo celeste junto al experto Diego Lugano. Ni en las semifinales ni en la final de hoy han recibido ningún gol

La Copa al Juego Limpio también correspondió a la selección uruguaya, que despide la Copa América 2011 con cuatro trofeos, el más importante el de campeón, el que significó su decimoquinto título de su historia en esta competición, en la que nadie ha levantado más veces la copa