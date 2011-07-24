Luis Suárez y Forlán dan a Uruguay un título de récord

Luis Suárez y Diego Forlán llevaron hoy a Uruguay a su decimoquinto título de la Copa América, una gesta de récord que supera ya a Argentina en el palmarés, en una final que ganó con autoridad a Paraguay

Uruguay siempre tuvo un plan en la Copa América. Fue con diferencia el mejor equipo del torneo. Sabe el maestro Tabárez que no dispone de grandes arquitectos en su centro del campo. Así que recurre al tesón del ''ruso'' Pérez, de Arévalo Ríos y al empuje de Alvaro Pereira, desde la izquierda

Voltios de energía para que Diego Forlán y Luis Suárez amenicen los partidos, con su talento, su chispa. Intergran Forlán y Luis Suárez una dupla extraordinaria. Sin duda, de lo mejor del mercado mundial

Y a ellos apeló Uruguay una vez más. Forlán, desde su nuevo sitio, más retrasado, pero con hambre de gol. Y Luis Suárez, espectacular, cayendo a la banda derecha, y dando mucho trabajo a Marecos, a Silva y a Verón en la zaga paraguaya

Uruguay salió lanzado. Fue a por el trofeo desde el minuto uno

Quiso resolver cuanto antes. Desde el primer remate de Diego Lugano, de cabeza, con penalti por mano de Ortigoza no pitado, a los dos minutos, a un carrusel de ocasiones que acabaron en los goles. El primero de Luis Suárez, hábil en el área, y el segundo de Forlán, con un zurdazo, marca de la casa, que dejó helado a Justo Villar

De Paraguay no hubo noticias. Ya tuvo mucha suerte con su pase a las semifinales. Hizo sus deberes al ganar a Brasil en cuartos

Justo Villar hoy poco pudo hacer ante el vendaval de Uruguay, más equipo, más trabajado y con mayor verticalidad

Lo único potable en Paraguay fue el carácter de Haedo Valdez

Siempre dio la cara. Un tipo que es capaz de marcar dos goles en el Camp Nou al FC Barcelona no podía pasar inadvertido. Intentó un gol escorado, uno que sí hicieron Cruyff y Van Basten en su día, pero no llegó bien la pelota al portal de Muslera

El meta uruguayo, por cierto, fue el espectador privilegiado en el primer tiempo. Lo vio todo en primera fila, sin agobios. Con el ''soy celeste, soy celeste'' de alegría en las gradas del Monumental de River Plate se llegó al descanso

En el segundo tiempo, Paraguay fue a por todas. Piris y Zeballos entraron por la banda derecha. Apretó un poco más la selección que dirige Gerardo Martino. Haedo Valdez mandó un balón al larguero, rozado por Muslera, y tuvo sus minutos de dominio

Martino puso a Estigarribia en el campo. El interior zurdo de Newell''s ha sido de lo mejor del torneo. Sin embargo, se cayó por sorpresa en los últimos compromisos del once inicial. Martino sacó todo lo que tenía en el banquillo, incluido Lucas Barrios

Uruguay sabe, por historia, que las finales no se juegan, se ganan. Hizo su partido en el segundo tramo. Con más ajustes defensivos, más pendientes de no perder el control y saliendo a la contra. Pudo hacer el tercero incluso Luis Suárez

Ganó el equipo más querido. El más cercano a la gente. Un grupo que adivina el trabajo de un país que con sólo tres millones de habitantes es capaz de pintar la cara a los más grandes. Es la confirmación de un proyecto serio. Con la sub''17 uruguaya en la final del Mundial

Con el cuarto puesto en el pasado Mundial de Sudáfrica, la nominación de Forlán como mejor jugador. Algo pasa en Uruguay. Algo ocurre en sus despachos y en la dirección de Oscar Washington Tabárez. El modelo funciona

Ficha técnica:2 - Uruguay: Muslera; Maximiliano Pereira, Lugano, Coates, Martín Cáceres (Godín, m.88); Alvaro González, Diego Pérez (Eguren, m.79), Arévalo Ríos, Álvaro Pereira (Cavani, m.63); Forlán y Luis Suárez

0 - Paraguay: Justo Villar; Piris, Verón, Da Silva, Marecos; Vera (Estigarribia, m.64), Riveros, Víctor Cáceres (Hernán Pérez, m.64), Ortigoza; Haedo Valdez y Zeballos (Lucas Barrios, m.76)

Goles: 1-0, m.11: Luis Suárez pisa el área y cruza el balón a Justo Villar. 2-0, m.42: Forlán remata inapelable con la pierna izquierda. 3-0, m.89. Forlán culmina el título

Arbitro: Salvio Fagundes (Brasil). Mostró cartulina amarilla a Víctor Cáceres (16'') y Enrique Vera (m.57), de Paraguay y a Diego Pérez (24''), Martín Cáceres (25''), Maxi Pereira (30''), Sebastián Coates (m.84), de Uruguay

Incidencias: Final de la Copa América 2011. 52.000 espectadores llenaron el Monumental de River Plate. Presidió el partido Joseph Blatter, presidente de la FIFA, que estuvo acompañado en el palco por el presidente de la CSF, Nicolás Leoz