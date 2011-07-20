Conservadores, Cambio Radical y Polo Democrático se repartieron la mesa directiva del Senado

Como estaba previsto y respetando los acuerdos, la plenaria del Senado de la República eligió al conservador de Norte de Santander, Juan Manuel Corso como nuevo Presidente del Congreso con un total de 96 votos y reemplaza así al saliente Armando Benedetti

La primer Vicepresidencia fue para el Senador de Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella, oriundo del departamento de Sucre y logrando un total de 94 votos

Entre tanto quedó al descubierto una aguda división entre el Polo Democrático ya que para la Segunda Vicepresidencia se presentaron dos congresistas de ese partido como fueron Alexander López, quien le ganó el pulso a Luis Carlos Avellaneda con una votación de 65 a 34