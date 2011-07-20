Uruguayos Suárez y Coates esperan que el Monumental se vista de celeste

Los internacionales uruguayos Luis Suárez y Sebastián Coates manifestaron hoy sus deseos de que el estadio Monumental de Buenos Aires se vista "de celeste" el próximo domingo, cuando su selección juegue la final de la Copa América

"Sabemos que hay un gran expectación en Uruguay. Esperamos que la cancha se vista de celeste el domingo y poder dar una alegría a los que vengan y a los que nos miren desde allá", señaló el defensa del Nacional de Montevideo

Coates y el delantero del Liverpool comparecieron hoy ante la prensa, un día después de que Uruguay se clasificara finalista de la Copa tras vencer a Perú por 0-2 en la ciudad de La Plata

Para Suárez, la clave de Uruguay ha estado en la solidez del grupo "dentro y fuera de la cancha"

"Un ejemplo es Diego (Forlán), que fue elegido el mejor futbolista del Mundial de Sudáfrica y en nuestro equipo es uno más

Todos tenemos esa mentalidad. Somos iguales, no hay ninguno distinto", apuntó

El delantero, goleador del certamen con tres conquistas, las mismas que tiene el punta argentino Sergio ''Kun'' Agüero, dijo que consagrarse como el máximo artillero de la Copa América no es lo que más le interesa

"Claro que uno como delantero siempre quiere marcar goles. Pero para nosotros el mayor premio es lo colectivo, que el equipo gane, independientemente de quien anote", destacó

Dijo que la selección uruguaya mantiene la mentalidad del Mundial, en el que ocupó la cuarta posición, aunque en la Copa América se ha encontrado con partidos "distintos, muy parejos"

"Nosotros no empezamos muy bien, pero tuvimos la capacidad de revertir la situación y acá estamos", matizó

A juicio de Coates, el equipo de Óscar Tabárez ha llegado a esta instancia por su "regularidad". "Por momentos jugamos bastante bien y por otros, cuando tuvimos que aguantar partidos, los aguantamos", remarcó

Ambos coincidieron en que el buen momento del fútbol uruguayo se debe a la coherencia del proceso que encabeza el ''Maestro'' Tabárez

"Uruguay viene creciendo año tras año. No nos quedamos en el pasado sino que demostramos que hay un proyecto a futuro", consideró el punta

Sobre el rival del domingo, que surgirá del choque que sostendrán hoy Paraguay y Venezuela, los uruguayos dijeron que les da "igual" jugar contra cualquiera de los dos

"Ambos equipos han hecho méritos para estar acá. Paraguay es muy duro, siempre lo ha sido. Y Venezuela ha crecido mucho en los últimos años", apuntó Suárez antes de comentar que Uruguay ya "se sacó de encima a Argentina", al que consideró el rival "más difícil" del torneo

"Por historia Paraguay es parecido a nosotros", afirmó el espigado zaguero uruguayo

Mientras los suplentes se entrenaron hoy en el predio deportivo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, quien fueron titulares en la semifinal ante Perú hicieron trabajos regenerativos en el hotel Intercontinental

En horas del mediodía la plantilla celeste degustó un asado preparado por el chef de la selección, Aldo Cauteruccio