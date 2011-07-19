Luis Suárez pone a Uruguay en la final de la Copa América

Uruguay se clasificó finalista de la Copa América tras doce años al vencer en La Plata a Perú 2-0 gracias a una compacta labor colectiva y al oportunismo de Luis Suárez, autor de un doblete en los minutos 53 y 57

El equipo de Óscar Tabárez se llevó un justo triunfo en un partido que la selección peruana equilibró con temple, mucha dignidad y dos jugadores de otra categoría: Paolo Guerrero y Juan Vargas, quien se fue expulsado a los 67 por un codazo a Sebastián Coates

Celestes y blanquirrojos, dos equipos muy parecidos tácticamente, jugaron un primer tiempo físico y muy intenso, pero de pocas luces y escaso vuelo futbolístico

Preparados más para anticipar y salir rápidamente de contragolpe que para llevar el peso del juego, se alternaron por ráfagas en el gobierno del partido

Uruguay fue lo de siempre: mucha rudeza defensiva, dos volantes de contención atentos a los movimientos rivales, otros dos por afuera dispuestos a sorprender, y Diego Forlán y Suárez entrando y saliendo de la jugada

La selección peruana fue un equipo luchador, con una línea de volantes dispuesta al combate y con un inmenso Juan Vargas, hoy decididamente de punta y batiéndose casi a duelo con Diego Lugano para acompañar a Guerrero

Los del ''Maestro'' Tabárez pocas veces hallaron claridad y fluidez para llegar. Sus dos ocasiones más claras fueron dos jugadas forzadas que no pudieron resolver con precisión ni Suárez (m.7) ni Álvaro Pereira (m.15)

Perú merodeó menos por la portería de Fernando Muslera, pero a punto estuvieron Guerrero y Luis Advíncula, quienes no llegaron a tocar el balón, de sacar réditos de una gran jugada por el sector izquierdo del todoterreno Vargas cuando se jugaban 24 minutos

El encuentro tenía pinta de prórroga, salvo que apareciera un gol que definitivamente lo abriera. Y llegó a los 53 minutos tras una mala salida desde el fondo peruano. Forlán aprovechó el regalo, remató desde unos 25 metros, Raúl Fernández dio rebote y Suárez lo transformó en el 0-1

Cuatro minutos después el del Atlético de Madrid combinó con Álvaro Pereira, quien colocó un preciso pase entre líneas para que Suárez dejara desparramado a Fernández y firmara el 0-2 con la puerta vacía

La rigurosidad que el boliviano Raúl Orozco no tuvo, como debía, con Lugano a los 64 minutos sí la exhibió con Vargas a los 67 por un codazo a Sebastián Coates, decisión que virtualmente sentenció el pleito

Los del ''Mago'' Markarián, ya con Carlos Lobatón y William Chiroque en cancha, se abalanzaron sobre la portería de Muslera con mucha hombría y merecieron un resultado más ajustado, sobre todo por el gladiador Guerrero y por el ya ausente Juan Vargas

Fue para Uruguay, que no alcanzaba una final de la Copa América desde 1999

Formaciones:Perú: Fernández; Carmona, Acasiete, Rodríguez, Vílchez; Advíncula (m.60, Lobatón), Balbín (m.89, Ballón), Cruzado, Yotún (m.54, Chiroque); Vargas y Guerrero

Uruguay: Muslera, Maximiliano Pereira, Lugano, Coates, Cáceres; González, Arévalo Ríos, Gargano (m.69, Eguren), Álvaro Pereira; Forlán y Suárez (m.69, Hernández)