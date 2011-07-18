Con goles de Suárez Uruguay clasificó a la final de la Copa America

Luis Suárez, delantero internacional del Liverpool, llevó a Uruguay a la final de la Copa América tras firmar dos goles ante Perú (0-2) en el estadio Ciudad de la Plata

Uruguay tumbó a Perú en un gran segundo tiempo. Luis Suárez abrió el marcador en el minuto 52. El portero peruano Raúl Fernández había desviado dentro del área un gran disparo de Diego Forlán. Luis Suárez, atento, mandó dentro el balón

A los 57, de nuevo apareció Luis Suárez. En una jugada elaborada, con el apoyo de Alvaro Pereira, el nueve de Uruguay dribló en su salida al meta uruguayo y aseguró el pase de su equipo a la final del torneo, que se disputará el próximo 24 de julio en el estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires

El peruano Juan Vargas fue expulsado en el minuto 68 por propinar un codazo al central uruguayo Coates. Al grito de ''soy celeste, soy celeste'', Uruguay celebró el acceso a la final. Este miércoles, el equipo de Oscar Washington Tabárez conocerá su rival que saldrá de la semifinal Paraguay-Venezuela

De ganar Uruguay, sumaría 15 títulos y superaría por uno a Argentina. En la actualidad, ambos han ganado 14 trofeos de la Copa América y lideran la lista de galardonados

