Suárez: 'Suplantar a Cavani no será fácil'

El delantero uruguayo Luis Suárez afirmó hoy que para la selección de su país "no será fácil" suplantar a su compañero de ofensiva Edinson Cavani que se perderá por lesión el decisivo partido del próximo día 12 frente a México en la tercera jornada del Grupo C de la Copa América

"Suplantar a un jugador de la calidad y categoría de Edi (Edinson Cavani) no es fácil, todos sabemos lo que aporta al grupo y la diferencia que puede marcar dentro del campo", destacó Suárez

Sin embargo, señaló su convicción de que "sea quien sea el sustituto lo hará bien, con orgullo y sacrificio"

En referencia al futuro rival, el goleador del Liverpool inglés dijo: "seguro nos va a complicar"

"México perdió los dos primeros partidos pero querrá mejorar la imagen. Hay que recordar que recientemente la selección mexicana, aunque fuera con otro equipo, ganó la Copa de Oro", destacó en conferencia de prensa

En la Copa América México participa con un equipo sub''22 que perdió por 2-1 y 1-0, respectivamente, frente a Chile y Perú aunque en ambos partidos le creó dificultades a los rivales

Suárez admitió que la selección uruguaya no ha rendido en lo que va del torneo lo que de ella se esperaba pero "tampoco es como para dramatizar"

"Todo el torneo está muy parejo e igualado. Ningún equipo ha marcado diferencias hasta ahora y los que suman más puntos tienen cuatro, muestra de que hay paridad", agregó Suárez autor del gol frente a Perú

El delantero descartó la posibilidad de que Uruguay, por jugar el último partido del Grupo C y con el resultado a la vista del encuentro entre chilenos y peruanos, pueda llegar a especular para evitar en la segunda fase algún cruce presuntamente de más riesgo

"Si Uruguay quiere ser campeón debe jugar y ganar a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o el que sea", enfatizó

La plantilla uruguaya se entrenó hoy en Mendoza y mañana viajará a Buenos Aires para quedar a la espera del partido del día 12 frente a México en La Plata