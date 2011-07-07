Ordenan investigar a exsenador Álvaro García Romero por homicidio de presunto guerrillero

Caracol Radio conoció un oficio enviado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía en el que devuelve una compulsa de copias y ordena al organismo investigador que procese al excongresista Álvaro García Romero por el homicidio de un presunto guerrillero de las Farc. El hecho fue narrado por el desmovilizado de las autodefensas Benjamín Luis Barrera Arcia, quien reveló ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, que “estando reunida la clase política del departamento de Sucre con el jefe paramilitar, Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, entre otros integrantes de las autodefensas en el corregimiento de Varsovia, conocieron de la detención por parte de dicha organización del ciudadano Álvaro Meriño, al parecer ,integrante del frente 35 de las Farc, el cual fue presentado a los asistentes, quienes en el momento hicieron explícita su complacencia por la retención, al punto que Álvaro García Romero, como reconocimiento, dispuso la entrega de 10 millones de pesos al jefe paramilitar. Según el versionado, con posterioridad el señor Álvaro Meriño fue asesinado”

Estos hechos narrados por el ex paramilitar fueron la motivación para que la Unidad de Justicia y Paz compulsara copias a la Corte Suprema, sin embargo el Alto Tribunal las devolvió teniendo en cuenta dos consideraciones: que García Romero ya no es congresista y que el hecho no guarda relación con el ejercicio o función del cargo. La investigación contra el ex congresista, quien ya había sido condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, donde fueron asesinados 15 campesinos, así como los delitos de concierto para delinquir y peculado, sería asumida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia