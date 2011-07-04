Con goles de Luis Suárez y Paolo Guerrero empataron Uruguay y Perú

Uruguay y Perú firmaron hoy en el grupo C de la Copa América un partido entretenido, el mejor del torneo hasta la fecha, con un empate final (1-1) donde hubo dos goles hermosos de Paolo Guerrero y Luis Suárez

Se adelantó Perú en el minuto 23 Perú con un tanto de Paolo Guerrero, el delantero centro del Hamburgo. Agarró con calidad un pelotazo de Guevara, dribló a Muslera en la salida, y mandó el balón a la red. Un gran gol

Uruguay remontó en la recta final del primer tramo. Luis Suárez, el punta del Liverpool inglés, hizo el empate en un partido interesante, de ida y vuelta y disputado