Con goles de Luis Suárez y Paolo Guerrero empataron Uruguay y Perú
Las selecciones de Uruguay y Perú dividieron honores en el grupo C de la Copa América un partido entretenido, el mejor del torneo hasta la fecha, con un empate final 1-1.
Se adelantó Perú en el minuto 23 Perú con un tanto de Paolo Guerrero, el delantero centro del Hamburgo. Agarró con calidad un pelotazo de Guevara, dribló a Muslera en la salida, y mandó el balón a la red. Un gran gol
Uruguay remontó en la recta final del primer tramo. Luis Suárez, el punta del Liverpool inglés, hizo el empate en un partido interesante, de ida y vuelta y disputado