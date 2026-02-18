Alcaldía atendió a mujer de 80 años en estado de abandono, en el barrio La María

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, continúa brindando atención a los casos de adultos mayores en estado de abandono y/o maltrato. En esta ocasión, gracias a la denuncia de vecinos del barrio La María, se logró el rescate de la señora María Contreras, quien se encontraba en estado de abandono por su familia y viviendo en condiciones no dignas para su bienestar.

“Es importante destacar el caso de María Contreras para recordarle a toda la ciudadanía que las familias son las primeras responsables de brindar protección a nuestros adultos mayores. Maltratarlos o abandonarlos es un delito. Este es un caso que nos inspira a cuidar de nuestros abuelos y ancianos”, aseguró Ana Milena Jiménez, Secretaria de Desarrollo Social.

Tras acudir al llamado de la comunidad, el equipo de Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social llegó hasta La María y, luego de que la mujer de 80 años manifestara su voluntad de ser trasladada a un hogar geriátrico, hoy se encuentra recibiendo la atención y los cuidados en el hogar San Pedro Claver, ubicado en Bayunca.

“Yo no tenía familia, ni nadie que me atendiera. Me siento muy bien atendida en este asilo. Me levanto, me dan desayuno. Estoy mucho mejor aquí”, comenta María Contreras.

Una labor que no se detiene

A lo largo del gobierno liderado por el alcalde Dumek Turbay Paz, la protección y garantía de los derechos de los adultos mayores del Distrito ha sido una prioridad. Durante estos dos años se han rescatado a 54 adultos mayores, a través de la articulación de los programas de Habitante de calle y de la Unidad de Adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo Social. La ciudadanía ha sido clave en la identificación de estos casos de maltrato o abandono, siendo aliados del Distrito para rescatar a estas personas.

Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Social brinda atención integral a 4 mil adultos mayores en los 30 Centros de Vida del Distrito. Otros 5 mil reciben dotación alimenticia a través de los grupos organizados.

En el 2025, fueron restaurados 7 Centros de Vida: Chiquinquirá, Bayunca, El Pozón, Isla Fuerte, Bellavista, Olaya, sector el Tancón; y La Candelaria. Esto con el fin de que los entornos donde son cuidados nuestros adultos mayores estén en condiciones aptas para ser atendidos.