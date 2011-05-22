Roban documentos de inscripción de cédulas para elecciones en Sucre

Unos desconocidos se robaron los formularios de inscripción de cédulas para los comicios locales y regionales de octubre próximo que habían sido gestionados en un caserío del norte del país, denunció hoy en Bogotá la Misión de Observación Electoral (MOE,). La organización no gubernamental (ONG) precisó en un comunicado que los documentos fueron robados el sábado en un asalto al delegado de la Registraduría Municipal de San Antonio de los Palmitos, en cuya jurisdicción se presentaron los hechos. El funcionario, no identificado por la fuente, fue interceptado por "un grupo de hombres armados que se transportaban en tres motos", explicó la MOE, que señaló que el asalto se registró en Pueblo Nuevo, caserío de esa localidad del departamento de Sucre. Los documentos se correspondían con los formularios de inscripción de cédulas de ciudadanía para los comicios colombianos del 30 de octubre venidero, registro que terminará hoy en todo el país. "Este tipo de situaciones generan una alerta sobre los riesgos por violencia y los intereses oscuros que amenazan los comicios desde la misma etapa preelectoral", consideró la MOE. Además "ponen de presente la importancia de que las autoridades tomen las medidas preventivas para blindar el proceso electoral y a sus principales protagonistas", agregó la misma fuente. La MOE recordó que unas irregularidades por trashumancia de sufragantes llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a anular la inscripción de 1.505 cédulas para las elecciones locales y regionales de octubre de 2007 en San Antonio de los Palmitos. Los colombianos irán a las urnas en octubre próximo para designar alcaldes, gobernadores, concejales, diputados (legisladores regionales) y, en algunos casos, juntas administradoras locales.