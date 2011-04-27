¿Ha sido adecuada la ayuda a los damnificados por el invierno?

Durante el debate de Hora 20 sobre las diferentes críticas que han recibido tanto los gobiernos locales como el nacional por la gestión que se le ha venido dando a las ayudas para los damnificados por el invierno, los panelistas invitados hicieron varias denuncias de corrupción en el programa

A la pregunta realizada por el director, Néstor Morales, sobre sí el Gobierno Nacional pasa el examen en la entrega de ayudas a propósito de los 4,5 billones de pesos ó 2 mil 500 millones de dólares, destinados para atender la crisis invernal, coordinados por el programa Colombia Humanitaria, los panelistas respondieron: “La dimensión de la tragedia invernal demuestra que hay un problema gravísimo de infraestructura que no es culpa de este Gobierno, sino de todos los anteriores”, opinó Juan Gabriel Uribe, Director del periódico El Nuevo Siglo quien además agregó que “surgen críticas a la nueva empresa que se creó (Fondo de Calamidades) porque uno entiende que demoren las ayudas en determinados sitios, lo que no, es la demora en la reconstrucción, lo cual puede derivar en situaciones políticas”

Por su parte Marta Lucía Ramírez, exministra de Comercio y de Defensa, indicó que “Las críticas que la gente ha comenzado a hacer, es por la falta de planeación y previsión que el Fondo de Calamidades que pudo hacer en los meses secos que fueron enero, febrero y marzo”. Indicó que “existe la sensación de que se pudo preveer mucho mejor el invierno” y agregó que los gobiernos municipales y departamentales no han sido racionales en las ayudas que ha otorgado el Gobierno Nacional, como es el caso específico del departamento de Sucre, donde utilizaron parte del dinero de un contrato para una “parranda vallenata” puntualizó la exsenadora Ramírez

La periodista y columnista de la Revista Semana, María Jimena Duzán, en su intervención manifestó su preocupación por la estrategia que ha empleado el Presidente Juan Manuel Santos durante las dos crisis invernales, “En la primera emergencia la estrategia jurídica del Presidente funcionó a la mitad porque la Corte le pasó los decretos (…) Y en la segunda se intenta crear un superministerio dirigida por empresarios encabezados por Jorge Londoño relegando las funciones de un ministerio que no existe como es el de vivienda y medio ambiente”

El abogado y ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, precisó que “las entidades territoriales tienen una reacción patética”, agregó además que “hay una falta de madurez administrativa en los gobiernos regionales” que truncan “las buenas intenciones del gobierno central, el cual padece de una incapacidad jurídica” para implementar sus políticas en el tema del invierno.