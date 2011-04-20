Jueves y Viernes Santos se mantendrán las lluvias en gran parte del país

El Ideam reportó que seguirá lloviendo en gran parte del país y con mayor intensidad en la región Andina y la región Caribe en estos días santos

El meteorólogo del Ideam, Alejandro Uribe, dijo la tendencia durante estos dos días será de mañanas con nubosidad y en las tardes lluvias moderadas

En la región caribe las lluvias se registraran en el sur de Córdoba, Cesar, Bolívar y Sucre

Los ríos en alerta roja son el Magdalena, la represa de Prado y el río Chicamocha, mientras que el río Cauca bajó levemente sus niveles y se mantienen en alerta amarilla los ríos que atraviesan el departamento de Boyacá, Santander y Norte de Santander