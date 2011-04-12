Ordenan investigación disciplinaria contra policías de Medellín por posibles excesos

Debido a las recientes denuncias sobre excesos y abusos de miembros de la Policía Metropolitana y Antioquia, en procedimientos donde se afectó a civiles, la Dirección de la Policía Nacional ordenó a la Inspección General de esa Institución que adelante una investigación disciplinaria en esas dos unidades para verificar el avance de otros procesos y las decisiones adoptadas al respecto

El Mayor General Orlando Páez Barón, Inspector General de la Policía, explicó que la comisión investigadora que encabeza se reunirá desde hoy con autoridades judiciales, ciudadanos y con representantes del ministerio público, para interactuar con ellos y escuchar sus quejas

Con varios equipos de trabajo que deben llegar en las próximas horas, la Inspección General de La Policía, se visitarán las unidades de la Policía Metropolitana, algunos municipios del Departamento de Antioquia, para conversar con los policías, reafirmar con ellos el compromiso institucional y en particular, el compromiso de la Policía Nacional de la prevención, la promoción y la protección de los derechos humanos

La Institución permanentemente está evaluando el desempeño profesional de sus integrantes, de tal suerte que por los casos que se han conocido, el Director General haya dispuesto el traslado de la Inspección General a Medellín, para hacer esa intervención disciplinaria

En casos puntuales como el de la Universidad de Antioquia, el barrio Santander, el municipio de la Ceja y otros que la Policía ha conocido por denuncias públicas, la Policía adelanta la investigación correspondiente contra los uniformados comprometidos y dependiendo de la responsabilidad o no del personal, en derecho se tomará la decisión oportuna, dijo el General Páez Barón

Precisó que desde el punto de vista disciplinario, casos como el de Itagüí, son casos cerrados, pues ya hubo fallos disciplinarios y penales

De acuerdo con un informe de la Procuraduría Regional, en las oficinas de Inspección y Disciplina de los Comandos de la Regional Seis de la Policía Nacional que comprenden La Metropolitana, Antioquia, Urabá, Córdoba, Chocó y Sucre, en el último año, ha supervisado el avance de unas 500 investigaciones que van desde simples infracciones de carácter interno, denuncias por procedimientos irregulares y actos de delincuencia.