Control de advertencia a gobernador de Sucre por atención a damnificados por el invierno

La Contraloría General de la República hizo una función de advertencia al Gobernador del departamento de Sucre, Jorge Carlos Barraza, por el manejo de los contratos para la atención a los damnificados por el invierno

Advierte sobre la posibilidad de un detrimento patrimonial por el orden de los 2 mil 460 millones de pesos y lo conmina a que se adopten las medidas necesarias para subsanar los sobrecostos en los mercados y kits de aseo que se están entregando a la población afectada por las lluvias en el periodo 2010-2011

El contratado tuvo un costo de once mil millones de pesos y fue suscrito con la Cruz Roja Internacional

Así mismo, pidió al Gobernador enviar toda la información de los contratos que se hayan suscritos para cumplir con este fin

La Contraloría General de la República también detectó problemas en el censo de las personas afectadas por el invierno en el departamento de Sucre

El informe señala que en el censo en el municipio de Sucre se evidencia que en un principio reportaron mil 720 familias damnificadas y posteriormente se registraron 3 mil 700 adicionales para la entrega de subsidios de arriendo