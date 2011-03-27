Alcaldes presentarán ‘rosario de quejas’ al Presidente por manejo de recursos del invierno

El presidente Juan Manuel Santos y los alcaldes y gobernadores del país se reunirán para evaluar la ayuda entregada a los damnificados por las lluvias y la preparación de las regiones para la llegada de la nueva temporada invernal

Pero los alcaldes no están contentos por la forma en que se ha manejado la asignación de recursos para construir las obras de mitigación de nuevas inundaciones y la reconstrucción de las carreteras, casas y poblaciones que fueron arrasadas por las lluvias del año pasado. El presidente de la federación de municipios, Gilberto Toro, indicó que el sistema diseñado por el Ejecutivo, de que cada gobernador de departamento contrate con un operador privado para adelantar la reconstrucción, es inoperante

“Los operadores no han sido eficientes, no son los medios para llegar a la comunidad, es mejor no experimentar con nuevos mecanismos que no han dado los resultados”, explicó Toro, quien aseguró que dejar en manos de privados los recursos públicos de las obras es “desinstitucionalizar el país” y “desconocer a los alcaldes de los municipios”

Así mismo, Toro adelantó que los alcaldes se quejarán porque no hay coordinación desde los municipios con el Gobierno central para adelantar las obras de las carreteras que fueron prácticamente borradas del mapa por los deslizamientos de tierra

“No hemos avanzado en nada con el Ministerio de Transporte”, afirmó Toro, al recordar que los alcaldes rechazan la posibilidad de que los gobernadores manejen directamente los recursos de las obras para la reconstrucción de las vías terciarias

Sin embargo, los operarios de las obras se defienden. Por ejemplo, la Cruz Roja, que maneja los recursos en 13 departamentos, incluidos Magdalena, Sucre, Antioquia y el eje cafetero, asegura que el estado del tiempo no ha dado tregua y que sí hay labores de mitigación y de reparación de los lugares afectados. “Este es un esquema integral, el trabajo de respuesta a la emergencia invernal no ha terminado. Estamos aún en la etapa de asistencia”, expresó Carlos Iván Márquez, director del socorro nacional

El Gobierno insiste que hay recursos suficientes para adelantar las obras para los damnificados y evitar tragedias: de los 2.1 billones de pesos que tiene el fondo de calamidades se han girado a los departamentos 300 mil millones.