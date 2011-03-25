ONU pide revisión de programas de protección en Colombia

La oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy una urgente y "profunda" revisión de los programas de protección a líderes campesinos que reclaman la restitución de sus tierras usurpadas por violentos

La oficina de la ONU, en un comunicado de prensa, rechazó y lamentó el asesinato, en los últimos días y en distintas acciones, de David Góez Rodríguez, en Turbo, y de Bernardo Ríos Londoño, en San José de Apartadó, ambas localidades del departamento de Antioquia, en el noroeste del país

También el crimen de Ever Verbel Rocha, en Sucre (norte)

Esos asesinatos se suman "a los ocurridos el año anterior y a múltiples amenazas contra la vida de víctimas, líderes y personas pertenecientes a los procesos de restitución de tierras", recordó esa dependencia de la ONU en la capital colombiana

"Sugerimos al Gobierno una revisión profunda de sus programas y políticas de protección para garantizar la vida y la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los operadores de justicia y de otros grupos en especial vulnerabilidad", dijo Christian Salazar Volkmann, representante de esa agencia en Bogotá

Desde el inicio del Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en agosto pasado, han sido asesinados nueve líderes campesinos que reclaman tierras usurpadas en los últimos años por distintos grupos armados, principalmente paramilitares de la ultraderecha

La misma Oficina de Salazar Volkmann repudió el asesinato de la jueza penal Gloria Gaona, el pasado martes en Saravena, localidad del departamento de Arauca (este), en la frontera con Venezuela

"Es preocupante la falta de garantías con las que los operadores de justicia realizan su trabajo. Esta muerte se suma al homicidio reciente de otros jueces", recordó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia

La ONU pidió ""protección diferencial y ajustada a las circunstancias de cada víctima, protección colectiva, lucha contra la impunidad, apoyo y participación de las organizaciones comunitarias y de víctimas, y una estrategia de comunicación dirigida a toda la sociedad"

En particular, precisó, "debe contarse con sólidos análisis de riesgo en las zonas de restitución y con una implementación rápida de las medidas que mitiguen el riesgo"