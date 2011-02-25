Por trámites exigidos por Invías no han iniciado obras tras ola invernal: Cormagdalena

El gerente de Cormagdalena, Juan Gonzalo Botero, sostuvo que las demoras en el inicio de las obras de mitigación en los municipios San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal en el departamento de Bolívar se deben a que Invías está solicitando diseños fase tres para realizar los proyectos

“Se nos está exigiendo que se presenten diseños fase tres, que son unos diseños bastante exhausto para poder hacer esos cierres sobre todo en tres municipios que tienen emergencias”, dijo Botero

Con este tipo de diseños y el trámite que seguiría para sacar adelante estos proyectos se generarían demoras de hasta 40 días en el inicio de las obras

“Habría que hacer los diseños y esto no demora menos de un mes, tendría que presentar eso al Ministerio de Transporte para la viabilidad respectiva, una vez se de esa viabilidad hay que llevarlo a Junta Directiva y una vez hecha ya se podría iniciar y eso si tendría que ser con una contratación por urgencia”, explicó el funcionario

Cormagdalena además alertó que hay otros municipios en los que también se están presentando estas dificultades para iniciar obras por los diseños fase 3 y falta de recursos principalmente en Tenerife, Pedraza y Pinto, Magdalena y en Gamarra, Cesar

Gobernador de Bolívar advierte irregularidades en proceso de mitigación frente al inviernoEl gobernador de Bolívar, Alberto Bernal Jiménez, aseguró que la ayuda humanitaria del Gobierno Nacional ha funcionado bien, pero ha habido problemas con algunos compromisos que se hicieron para la mitigación tras la ola invernal

Bernal Jiménez dijo que esto se debe a un nudo administrativos entre el Invias y Cormagdalena

“Cormagdalena iba a ejecutar un contrato para vías, y lastimosamente se pasaron más de dos meses. Ya comienzan a subir los niveles del Canal del Dique, porque se tapó el boquete de Santa Lucia y porque se han registrado algunas precipitaciones, y no están las obras”, puntualizó. El gobernador recordó que se le pidió hacer un levantamiento topográfico y “definitivamente le manifesté al ministro de Defensa que entre Invias y Cormagdalena no se resolvió absolutamente nada”. Con protestas en San Marcos, ciudadanos piden atención a problemas por en invierno Ganaderos, agricultores, comerciantes y los sectores productivos de los cuatro departamentos que conforman la Mojana, protestaron hoy en San Marcos reclamando que el gobierno central atienda los problemas generados por el invierno. Productores de Caucasia, Antioquia; San Jacinto del Cauca, Bolívar; Ayapel, Córdoba; San benito, Sucre; y Majagual salieron a las calles de San Marcos en una gigantesca marcha acompañadas de buldózeres, combinadas, tractores, camiones, motos y bicicletas

La principal petición que hicieron al gobierno nacional es que cierren las bocas abiertas por el río Cauca, las cuales generaron las inundaciones del año anterior y sólo fueron atendidas de manera artesanal, con sacos de arena y estacas

Los organizadores de la marcha advirtieron que si no son atendidos en sus demandas bloquearán la troncal de occidente que comunica el departamento de antioqueia con la región Caribe.