“Magistrado Carlos Isaac Nader habría bloqueado procesos de parapolítica”: Wikileaks

Según un cable de Wikileaks revelado por el diario “El Espectador”, la salida de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, del magistrado Carlos Isaac Nader, permitió que la “para – política” en el departamento de Sucre saliera a la luz pública

El informe señala que Nader habría bloqueado los procesos que tenían que ver con los políticos de su región. “La salida de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Nader, quien desde su alto cargo se había preocupado por bloquear las investigaciones que tenían que ver con su departamento”, señala el informe de Wikileaks

Así mismo, Wikileaks señala que la embajada de Estados Unidos manejaba la teoría, basada en sus informantes, de que la parapolítica en Sucre también salió a la luz pública gracias a la muerte del paramilitar Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’

Luego de que la Corte de Suprema de Justicia ordenara la captura de los congresistas Álvaro García, Jairo Merlano y Erik Morris el nueve de noviembre de 2006, la embajada de Estados Unidos en Bogotá envía a Washington un extenso análisis de la parapolítica en ese departamento y propone sus propias teorías al respecto