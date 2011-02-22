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09 jul 2026 Actualizado 10:25

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Justicia

Cinco grabaciones y un manuscrito comprometerían a los cuatro detenidos por crimen de universitarios en Córdoba

Alias “El Blanquito”, recibe órdenes de dos de los jefes de la banda de ‘Los Urabeños’ en el norte de Córdoba para cometer el doble crimen.

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En manos de la Fiscalía quedaron cinco interceptaciones telefónicas en las que Víctor Fidel Hinestrosa Mena, alias “El Blanquito”, uno de los dos sicarios que habría causado la muerte a los dos estudiantes de la Universidad de los Andes en San Bernardo del Viento

“El Blanquito”, recibe órdenes dos de los jefes de la banda de ‘Los Urabeños’ en el norte de Córdoba para cometer el crimen. Hinestrosa Mena, detenido en el departamento de Antioquia un mes después del doble homicidio también fue comprometido por testimonios de personas que lo vieron alejarse de los cuerpos sin vida con un arma de fuego en la mano. Sin embargo, las autoridades no registran información sobre su participación directa en otros delitos. Al iniciar la investigación determinaron que había llegado a San Bernardo del Viento recientemente desde Sucre, donde se había vinculado a la denominada banda de ‘Los Urabeños’

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