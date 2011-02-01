Condenada 'La Gata' por sus nexos con grupos paramilitares

La empresaria del chance del departamento de Sucre, Enilse López Romero, conocida como “La Gata”, fue condenada a nueve años de prisión por el juzgado séptimo especializado de Bogotá por sus nexos con grupos paramilitares, entre los años 2000 y 2003

“La Gata”, quien se encuentra en una clínica de Barranquilla, fue hallada responsable del delito de concierto para delinquir, mientras que fue absuelta por el delito de homicidio agravado y su condena la tendrá que pagar en el centro hospitalario donde se encuentra internada. De acuerdo con la providencia, la juez del caso acogió la petición de un fiscal de Derechos Humanos y DIH consistente en una sentencia condenatoria a por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado

Dicha petición está relacionada con una investigación por el crimen de Amaury Fabián Ochoa Torres, ocurrido el 12 de junio del año 2000 en el peaje del municipio Carmen de Bolívar, y a quien grupos paramilitares lo señalaban de ser supuesto colaborador de la guerrilla. De otra parte y para la condena, se tuvo en cuenta las declaraciones de Jairo Antonio Castillo Peralta, alias 'Pitirri', quien mencionó la colaboración de Enilse López a grupos de Autodefensa de la región.