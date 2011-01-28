El uruguayo Luis Suárez es nuevo jugador del Liverpool

El Liverpool cerró un acuerdo con el Ajax holandés por 26 millones de euros para el fichaje del delantero uruguayo Luis Suárez, según confirmó el club de la Premier League

El club de Anfield cedió finalmente para hacerse con los servicios del internacional de Uruguay y ex capitán del Ajax, de 24 años, al aumentar su oferta inicial de 14,7 millones de euros por el jugador

Suárez está pendiente de pasar la revisión médica con el club "red" y acordar algunas condiciones de carácter personal antes de ponerse a las órdenes del técnico Kenny Dalglish en una plantilla donde se encontrará con dos campeones del mundo: los españoles Pepe Reina y Fernando Torres

La llegada de Suárez al equipo supondrá un refuerzo en el cuadro de ataque y requerirá un importante entendimiento entre éste y el "Niño" Torres

El uruguayo, que fue padre de una niña el agosto pasado, se despide de la Eredivisie (Liga holandesa) dejando atrás una trayectoria de 111 goles en 159 partidos con la camiseta del Ajax, equipo al que se unió en el verano de 2007

Aunque el deseo del futbolista es jugar en España, según ha confesado él mismo en numerosas ocasiones, la prensa británica publicaba en los últimos días informaciones relacionadas con el interés de Suárez por unirse al Liverpool

Si bien al comienzo de las negociaciones entre ambos clubes los "reds" ofrecían algo menos de 15 millones de euros, el Liverpool tuvo que lidiar con la exigencia de la entidad de Amsterdam, que situaba el valor del jugador en 34 millones de euros, hasta llegar a un acuerdo intermedio

El éxito final del Liverpool en este proceso supone una forma de demostración por parte de los nuevos propietarios del club de Anfield, dueños a su vez del consorcio estadounidense NESV, que trabajan por cumplir su promesa de renovar la plantilla e invertir en ella

Ese esfuerzo por mejorar el equipo y escalar posiciones en la tabla de la Premier League supone, además, un modo de contentar a uno de los principales activos del club, el español Fernando Torres, que expresó antes de que llegaran en octubre los nuevos propietarios su desacuerdo con la falta de inversión.