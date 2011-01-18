Esta es la estructura de la banda criminal de "Los Urabeños"

Unos 450 integrantes tiene la banda criminal ‘Los de Urabá’ o también conocida como ‘Los Urabeños’, en los diez municipios de la región agro industrial bananera de Antioquia. La banda armada está liderada por los Hermanos Dayro y Jesús Usuga David, alias Giovany y ‘Otoniel’, quienes asumieron el mando de la banda delincuencial tras la captura de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, a mediados del año 2009. Según información de la Policía, esta agrupación busca controlar todos los espacios dejados por las antiguas autodefensas y la zona del golfo de Morrosquillo y de Urabá para manejar las actividades delincuenciales, como el ingreso de armas y la salida de estupefacientes. Entre los meses de julio y septiembre, ‘Los Urabeños’ libraron una dura batalla contra la banda de Los Rastrojos, que llegó desde el sur del país para ocupar los corredores del narcotráfico en Urabá. Esta guerra dejó una cantidad de muertes, principalmente en el municipio de Chigorodó. A la banda ‘Los de Urabá’ se le señala como responsable del 50 por ciento de los homicidios cometidos en la región, que según el reporte de las autoridades en el año 2010 ascendió a 215 casos. Sin embargo, la cifra tuvo una reducción de 52 casos con respecto al año 2009. La banda criminal está conformada en su mayoría por desmovilizados de las desaparecidas Autodefensas de Colombia y a pesar de que en el año pasado la Policía capturó a 166 de sus integrantes, ellos se reorganizan continuamente y mantienen un número amplio de combatientes. Entre sus principales cabecillas se destacan alias Arley y alias El Indio, quienes manejan el grupo armado y delincuencial de ‘Los Urabeños’ en la región bananera de Antioquia. Los herederos de ‘Don Mario’Los hermanos Dayro y Juan Úsuga David, conocidos con los alias de ‘Otoniel’ y ‘Giovanni’, respectivamente, son los máximos cabecillas de la banda ‘Los Urabeños’, señalados como los presuntos responsables del asesinato de dos jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes, en San Bernardo del viento, Córdoba. Ellos asumieron el mando de esa agrupación delincuencial luego de las capturas de Rafael Emilio García, alias ‘El viejo’; Ever Veloza, alias ‘HH’, y Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, para continuar con el grupo criminal y de narcotráfico en Urabá, Norte y Bajo Cauca antioqueño, además de los departamentos de Córdoba y Sucre. Nacidos ambos en el municipio de Turbo, acompañaron a alias don Mario en el Bloque Centauros del sur, que actuó en el departamento de Casanare, y luego de su desmovilización volvieron a las actividades delincuenciales en la zona de Urabá. Además, Dayro Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, es desmovilizado del EPL y tiene orden de captura por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y concierto para delinquir

Según la policía, los hermanos Úsuga David se mueven por toda la zona norte del Chocó, las zonas rurales del Urabá antioqueño, el nudo de Paramillo, el departamento de Córdoba y el sur de Sucre.