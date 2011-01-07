Gobierno nacional giró más de 145 mil millones para ayudar a damnificados por el invierno

La inversión y manejo eficiente de los recursos dependerá de los gobernantes de cada región por lo que se les pide, a las veedurías ciudadanas, estar “atentas” a las rendiciones de cuenta de los mandatarios durante el arduo proceso de apoyo a los damnificados

“Estos recursos tendrán que ser administrados por ONGs de alta idoneidad, cajas de compensaciones, Cruz Roja o Defensa Civil y con previa aprobación del Director de Fondos de Calamidades” afirmó Everardo Murillo, Director de Colombia Humanitaria

En total se logró conseguir 145 mil 960 millones de pesos de los cuales el 62 por ciento corresponden a la Región Caribe y estarán en cuentas especiales a través de la fiduciaria La Previsora

La destinación de los recursos quedó de la siguiente manera: Para el departamento del Atlántico fueron destinados 9 mil 249 millones de pesos, Bolívar 25 mil 600 millones; Cesar 1160 millones y para Córdoba 15 mil 424 millones. El departamento de La Guajira recibió 3872 millones, Magdalena 23 mil 847 y para socorrer a los afectados de Sucre se giraron 11 mil 60 millones de pesos

En menos de un mes se podrán realizar las primeras entregas de ayudas a los habitantes de poblaciones inundadas por las lluvias o desbordamientos de ríos. Se priorizará la compra de productos de aseo personal, pago de arriendos temporales y suministro de alimento