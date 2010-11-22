Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Asegurado exparamilitar por masacre de Chengue

Se trata de Luis Pedro Beltrán, alias de “Garrapato”, ex integrante de las autodefensas quien está siendo investigado por la masacre de Chengue.

Añadir Caracol Radio en Google

Un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento en contra de Luis Pedro Beltrán, alias de “Garrapato”, ex integrante de las autodefensas, quien está siendo investigado por la masacre de Chengue, jurisdicción del municipio de Ovejas, en el departamento de (Sucre)

Este hombre, quien fue capturado por agentes de la Sijin en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, es sindicado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado múltiple, tentativa de homicidio agravado, hurto calificado agravado e incendio

La masacre de Chengue fue perpetrada por el grupo ilegal “Héroes de Los Montes de María” el 17 de enero de 2001, cuando fueron ultimados no menos de 27 campesinos

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir