Asegurado exparamilitar por masacre de Chengue

Un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento en contra de Luis Pedro Beltrán, alias de “Garrapato”, ex integrante de las autodefensas, quien está siendo investigado por la masacre de Chengue, jurisdicción del municipio de Ovejas, en el departamento de (Sucre)

Este hombre, quien fue capturado por agentes de la Sijin en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, es sindicado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado múltiple, tentativa de homicidio agravado, hurto calificado agravado e incendio

La masacre de Chengue fue perpetrada por el grupo ilegal “Héroes de Los Montes de María” el 17 de enero de 2001, cuando fueron ultimados no menos de 27 campesinos