Caen otros siete miembros de la banda de los 'Urabeños'

Las autoridades reportaron la captura en los departamentos de Córdoba y Sucre de siete presuntos integrantes de la banda de los Urabeños, señalados de controlar rutas de salida de drogas por el Golfo de Morrosquillo y de cometer múltiples homicidios en los municipios de Corozal, Morroa, Betulia, San Pedro y Buenavista, en el departamento de Sucre. Durante los allanamientos realizados en las últimas horas, los investigadores también pudieron establecer que cuatro hombres que se encontraban detenidos en la Cárcel 'La Vega' de Sincelejo por otros hechos, también pertenecían a la misma banda por lo que les imputará cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y narcotráfico

Recordemos que el pasado miércoles fueron detenidos 34 miembros de esta banda durante una redada de la policía, el viernes 11 más y ahora se reporta la captura de siete. En la región continúan los operativos en contra de la banda liderada por los hermanos Úsuga