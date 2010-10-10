Serio riesgo de cierre en varios hospitales del país

Un creciente déficit fiscal, instalaciones en malas condiciones, equipos deteriorados y en ocasiones obsoletos y falta de insumos para atender a los pacientes, es el panorama que se observa hoy en varios hospitales de Colombia

A propósito de la instalación de las mesas temáticas para concertar la reforma a la salud y de los anuncios del Presidente Juan Manuel Santos, de que los regímenes de la salud quedarán unificados para el año 2015, además de la actualización del POS y la lucha contra el desangre fiscal del sector, Caracol Radio hizo un recorrido por el sistema hospitalario de varias ciudades del país

Encontró, por ejemplo, que la salud en Norte de Santander está en "cuidados intensivos", la anormalidad reina en los centros médicos por cese de actividades de los trabajadores, carencia de médicos, insumos, falta de recursos que se ven reflejados en una mala prestación del servicio

En el oriente del país, el 70 por ciento de los hospitales públicos vive ad portas del cierre. El que más siente la crisis es el Hospital Regional Erazmo Meoz, donde las EPS tienen una deuda de ciento veinte mil millones de pesos, lo cual repercute en la atención para más de doscientos mil usuarios

Más de un centenar de trabajadores han sido despedidos y otros son contratados por cooperativas que no ofrecen ninguna estabilidad laboral y que, según dirigentes sindicales, dependen de "padrinos políticos" para permanecer en el cargo. Pero la misma contratación genera movimientos de unas trescientas personas que están a la deriva, si se les renueva el contrato, o no

El panorama tiene en "jaque" la atención de un millón de personas que sufren los traumatismos de todo el Sistema, y que acuden a instancias judiciales para reclamar sus derechos, en las cabeceras municipales, y en la capital de Norte de Santander

La mayor incertidumbre para el desempeño de la atención en salud, depende de los pagos a las Empresas de salud, y del flujo de recursos que se destinen para cada uno de los centros asistenciales, que depende de auditorías, de facturaciones, de tramitología y además de todo el víacrucis del modelo en salud. En Boyacá, un coliseo deportivo se improvisa como hospitalBoyacá no se salva de la crisis. La cartera de las entidades de salud supera los 11 mil millones de pesos y, como sui fuera poco, tan solo el Hospital San Rafael de Tunja, tienen una deuda que supera los 35 mil millones de pesos

La población de Boyacá supera el millón 300 mil habitantes, de los cuales, el 30.7% tiene régimen contributivo, 66.3% subsidiado y el 1.58% vinculados

En cada uno de los 123 municipios de Boyacá hay una E.S.E o puestos de salud. Además, hay diez hospitales de segundo nivel, entre los que se encuentran Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Soatá, Cubara, Miraflores, Guateque, Garagoa, Moniquira, Tunja

De tercer nivel, el único que tiene Boyacá es el Hospital San Rafael de la ciudad capital

El Departamento de Planeación Nacional reconoce que bajo los Conpes 3104-2002 y 3175-2002 se reestructuran 26 hospitales en Boyacá por un valor que supera los 60 mil millones de pesos, por siete años que se vencen a finales del 2011. La deuda seria condonada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, si se demuestran resultados en la atención en el servicio, eficiencia fiscal y presupuestal, pero hasta la fecha no se ha cumplido con las metas, de tal manera que se deben desembolsar los recursos necesarios para cumplir con el crédito

La mayoría de hospitales y ESE, contratan con cooperativas por prestación de servicios evadiendo la responsabilidad para con los empleadores y así evitar posibles procesos disciplinarios y administrativos en su contra

La infraestructura hospitalaria es tan precaria en Boyacá, que en el municipio de Chitaraque el Coliseo Deportivo, donde se supone que los jóvenes podrían realizar sus actividades recreativas, funciona como hospital y se reciben emergencias

La atención es tan deficiente que a diario se escuchan quejas de la comunidad por la prestación del servicio

Un caso reciente se registro en Paipa, donde una joven madre desplazada, con 39 semanas de gestación, perdió su bebé porque, al parecer, los médicos del Hospital Regional de Duitama no le prestaron atención debida

La madre le informó a su médica que no sentía moverse al bebé, a lo que le respondieron que era “normal”, pero el menor defeco en el vientre y comió parte de sus propias heces. El pequeño falleció posteriormente

En la zona cafetera podrían cerrar algunas clínicasEn el Departamento de Caldas no han cerrado ningún hospital de la red pública

Todos se mantienen con dificultades y un déficit que asciende a 66 mil millones de pesos. Pero según las autoridades ninguno amenaza cierre

En el Quindío tampoco no cerrado Hospitales pero la situación presupuestal de la mayoría es precaria. A comienzos de este año fueron despedidos 20 funcionarios provisionales del Hospital del Sur de Armenia; el resto de empleados de los demás hospitales permanecen en sus cargos la espera de que la situación mejore para ellos. Se estima que el déficit supera los 13 mil millones de pesos, a razón de mil millones por cada uno de los 13 hospitales del departamento. En este momento los dos hospitales más críticos son los de los municipios de Salento y Filandia, donde a los trabajadores se les debe cinco meses de sueldo, que representan casi 220 millones para Filandia y 120 millones de pesos para SalentoLos trabajadores han entrado a paro en varias ocasiones y solo se presta el servicio de urgencias, negando el de consulta externa. Varios médicos y enfermeras han renunciado ante la situación y el personal es escaso para atender una población de casi 9 mil usuarios del régimen subsidiado, solo en los dos hospitales antes mencionados

En Risaralda el problema lo genera el déficit de 46 mil millones de pesos en pasivo pensional y deudas con algunas EPS

Según la Asociación de Clínicas y Hospitales, la red hospitalaria en los 14 municipios de Risaralda está en cuidados intensivos, y si el gobierno nacional no envía recursos, tendrán que cerrar algunos centros hospitalarios

En Córdoba están liquidando a ESE Salud SinúEn Córdoba se va a liquidar la empresa Ese salud Sinú, que es la entidad de orden departamental encargada de administrar el primer nivel de salud en Montería

Para la liquidación, la Asamblea Departamental autorizó a la gobernación a contratar un préstamo por 20 mil millones de pesos. Los centros de salud que eran administrados por la entidad en liquidación, pasarán a la ESE municipal, donde se espera brindar un mejor servicio

Los trabajadores de esta entidad han expresado su rechazo a la decisión de acabar con la entidad

En Sucre demoran hasta seis meses el pago de salariosEl hospital Universitario de Sincelejo ha afrontado 3 paros de trabajadores debido a que el centro asistencial ha acumulado deudas hasta por 6 meses con los trabajadores

Existe un cuello de botella porque la gobernación de Sucre le debe al Hospital más de 14 mil millones de pesos correspondientes a la atención a la población desplazada y a los vinculados, o sea, a quienes no tienen ningún tipo de carnet

El departamento se tuvo que acoger el año anterior a la ley 550 o de restructuración de pasivos y no reconoce todas las deudas: eso está en un proceso de depuración

El otro centro de atención que afronta dificultades por la misma razón es el Hospital de San Marcos, que atiende una población de mas de 250 mil habitantes de las regiones d e la Mojana y el San Jorge, que corresponde a los municipios de Sucre, (Sucre), Majagual, Guaranda, San Benito y Caimito en Sucre y hasta de Sahagún Córdoba por su situación estratégica. Este hospital esta a punto de ser intervenido por el Ministerio de la protección Social y actualmente solo presta los servicios de Urgencias vitales y en Gineceo Obstetricia. No hay cirugía general ni pediatría a los trabajadores contratados les deben entre 5 y 8 meses de salarios y hubo un recorte de personal de 60 trabajadores quedaron 20

A los trabajadores de planta les deben desde julio, mientras los especialistas han renunciado

Los pacientes de segundo nivel son remitidos a Sincelejo y Corozal. Además escasean los insumos y suministros

El hospital pasó de recaudar 400 millones de pesos mensualmente por prestación de servicios a menos de 200 millones

San Andrés, con su único hospital, en problemasEn san Andrés hay un solo hospital, el cual actualmente es operado por la IPS CAPRECOM.

Antes de finalizar este año se espera abrir un nuevo proceso de concesión, ya que la entidad que lo tenia no pudo continuar, y se le entrego a la IPS para su operación hasta que se firme un nuevo contrato. Claro está que, según los analistas locales, Caprecom es la primera entidad opcionada

Marchas de trabajadores en el HuilaAunque no se han presentado cierres, en el Huila los hospitales sí enfrenta una aguda crisis por culpa del incumplimiento en los pagos por parte de las EPS y el Gobierno Nacional. La deuda supera los 11 mil millones de pesos. Los gerentes de los hospitales de primer nivel del Huila que han marchado exigiendo los pagos, advirtieron que sí no les cumplen con el giro de recursos tendrán que cerrar servicios y despedir personal

En el Huila por esta situación se afectan 200 mil personas, entre usuarios y trabajadores de la salud. Los organismos de control le advirtieron por escrito al Ministerio de la Protección que esta situación pone en riesgo la vida de los huilenses. Denuncian que los hechos empezaron a ocurrir desde que se firmaron los decretos de emergencia social, en el que se contrataron 'terceros' que se encargaron de manejar los millonarios recursos del régimen subsidiado y se tardan hasta dos meses en girar los recursos a los hospitales de primer nivel del Huila

Son múltiples los problemas por esta situación. No llegan los medicamentos. Falta material quirúrgico y hace tres meses enfermeras no reciben sueldos. Tenemos los ejemplos. La crisis de la salud en RiohachaEn la Guajira no han cerrado ningún centro hospitalario este año, pero todos los hospitales de los quince municipios del departamento se encuentran en crisis y están a punto de ser cerrados e intervenidos por el Ministerio de la Protección Social

Muchos les deben a sus empleados hasta ocho meses de salarios. Por esta razón este año han entrado en paro los hospitales de Manaure, Maicao y Riohacha

Las EPS les adeudan una millonaria suma de dinero a los hospitales y esto empeora la crisis

Hace dos semanas el Gobernador estuvo en Bogotá en una reunión con el Ministerio y les solicitó seis meses para evitar la intervención. Se instalaron unas mesas de trabajo cuyo objetivo es sacar de la crisis a los hospitales de la Guajira

El hueco de los hospitales de Cali es difícil de taparLa salud pública del Cali tiene un hueco que solo se llena con 44 mil millones de pesos. Sin embargo, en éste departamento no se ha cerrado un solo centro asistencial

Según su Secretario de Salud regional, Javier Parga, el fin de año será difícil, porque se presupuestó a déficit la salud en la región. El hospital más crítico es el Universitario del Valle, el mas importante del suroccidente de Colombia

El más complicado es el Siquiátrico de San Isidro, donde la Fiscalía , Procuraduría y Contraloría están investigando múltiples irregularidades que redujeron un superávit de 9 mil millones de pesos hace dos años, a solo dos mil millones en dos mil diez

Además, la Industria de Licores del Valle, la gran proveedora de recursos para la salud del departamento en éste año solo ha entregado el 15 mil de los 60 mil millones de pesos, previstos

La salud del Valle es complicada pero no ha llegado a extremos de despedir personal, aunque la única Eps subsidiada pública de Cali, Casalud, está en proceso de liquidación, provocando un gran problema económico en los hospitales que le prestaban servicios a los 200 mil afiliados que tenía en el departamento. Los afiliados fueron pasados a otras Eps subsiadas privadas que operan en la región

Protestas de trabajadores en cinco municipios de AntioquiaEl 60 por ciento de los hospitales de Antioquia enfrenta problemas por la cartera morosa y los atrasos en los pagos a los trabajadores, según un reporte de La Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia, suministrado a la Asociación Médica de este departamento

Debido a esta situación estuvieron o están en paro en la actualidad los hospitales de Guatapé, Uramita, Ciudad Bolívar, Apartadó y Puerto Berrío, según precisó el vicepresidente de Asmedas, médico Luis Fernando Muñoz

El directivo gremial atribuyó al fracaso de la Ley 100, lo que ocurre con el sistema de salud en Antioquia

Según el gremio, no hay flujo de recursos, el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud y del Seguro Obligatorio de Tránsito le adeudan a la red pública hospitalaria en Antioquia unos 250 mil millones de pesos

Sólo Caprecom, que es la EPS subsidiada, autorizada mediante decreto del presidente Uribe para que se retire del sistema de régimen subsidiado, le debe a la red pública hospitalaria de Antioquia la suma de 25 mil millones de pesos

El problema se agrava aún más con la propuesta del gobierno saliente de pago virtual

En Antioquia se pagan los recursos a través del operador que se llama Enlace Operativo, pago virtual que muchas veces se demora y por ello colapsan los hospitales

Asmedas considera que la salida al problema pasa por un nuevo modelo de salud. Un sistema que considere la salud un derecho humano fundamental y no una mercancía como se considera actualmente

El déficit es enorme en NariñoLa crisis del sector salud en el departamento de Nariño es compleja, el déficit de recursos se calcula en 60 mil millones de pesos, según el Instituto departamental de salud

Si bien este año no se han cerrado centros de salud ni hospitales, los de Tumaco y Tuquerres han enfrentado situaciones complejas por el retraso en el pago de la nómina y la deficiente prestación de los servicios. La crisis afecta a los usuarios del régimen subsidiado y a aquellos que no tienen ninguna vinculación a salud

La prioridad en la atención por ahora está dada para los casos de urgencia y están retrasadas y represadas gran cantidad de cirugías, la situación más compleja la padecen pacientes oncológicos y renales, a quienes les son suspendidos sus tratamientos por parte de las IPS debido a que la cartera morosa es demasiado alta y no se avisora un panorama de solución. Aunque ya se levantó el paro de contratistas de la Ese Pasto salud que es la que administra los centros de salud de la capital nariñense, por el retraso en la nómina, los proveedores están a la espera de que les cancelen deudas atrasadas. Barranquilla está en recuperaciónEl manejo de los hospitales en Barranquilla fue asumido desde el 26 de diciembre de 2008 por Caprecom en un convenio firmado con la Alcaldía

En la reestructuración del sector salud fueron liquidados más 1.300 trabajadores. Y Caprecom contrata el personal a través de cooperativas y les pagan cada dos meses

Las autoridades distritales aseguran que el servicio ha mejorado y además se han construido nuevos hospitales en sectores populares a través de una estampilla que se creó con el fin de mejorar el servicio

Entretanto, en el Atlántico por menos ocho hospitales presentan graves problemas económicos, entre ellos Santa Lucía, Campo de la Cruz, Polonuevo, Puerto Colombia

La situación es tan delicada que en algunos de ellos no les han pagado a los trabajadores la seguridad social de los últimos diez años y en otros les han llegado a deber hasta 17 meses de salarios

La crisis golpea a los pueblos de la costa PacíficaEn el Cauca no ha sido cerrado, hasta ahora, ningún hospital ni centro de salud por efectos de la crisis en el sector

En algunos hospitales como el San José de Popayán, único de tercer nivel en el departamento, lo que hicieron los directivos y trabajadores fue adelantar un proceso de reestructuración, y se aplicó un modelo de servicios a través de contratos sindicales

Sin embargo, hay una cartera de más de 75 mil millones de pesos que los municipios deben a las empresas prestadoras de salud

Esto, según el médico Germán Ardila, presidente de la Asociación Caucana de Hospitales Públicos, podría llevar al cierre de los hospitales de los municipios de Miranda, Mercaderes y los de la Costa pacifica; López de Micay, Guapi y Timbiqui.- Los alcaldes y gerentes nortecaucanos de las Empresas Sociales del Estado (ESE), por ejemplo, han hecho un llamado urgente a las autoridades por la crisis financiera por la que atraviesan las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, producto del flujo lento e inoportuno de recursos y la ausencia de medidas por parte del gobierno para normalizar el giro en la operación del régimen subsidiado

Esta situación se ha convertido en crítica toda vez que no se evidencian, hasta la fecha, medidas que permitan recibir en forma oportuna los giros de junio, julio, agosto, septiembre y los dineros faltantes desde el período abril-mayo

A la crisis también se suma la corrupción: La Contraloría practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial a la Empresa Social del Estado ESE Guapi, con el Propósito de determinar el cumplimiento y la efectividad en el manejo y Ejecución de los recursos del SGP, destinados al sector Salud de la vigencia 2009

En desarrollo de esa auditoría, se establecieron veinticinco (25) hallazgos de tipo administrativo, de los cuales veinte (20) presentaron connotación disciplinaria, los que fueron de conocimiento de la Entidad Auditada, con el propósito de que ejerciera el derecho constitucional de contradicción, proceso que arrojó los siguientes resultados: Veintiún (21) hallazgos Administrativos de los cuales diecinueve (19) tienen connotación Disciplinaria