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09 jul 2026 Actualizado 11:56

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Orden Público

Una pareja de guerrilleros se fugó de las FARC en Nariño

La desmovilización se hizo ante integrantes de la Policía Nacional, institución según la cual en los últimos cinco años 342 guerrilleros se han incorporado a la vida civil.

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Dos jóvenes que hacían parte de la columna Mariscal Sucre de las Farc, se entregaron a las autoridades en el municipio de Cumbal al sur del departamento de Nariño

La pareja de 23 y 17 años decidió abandonar el grupo subversivo luego que uno de los cabecillas ordenara la ejecución de la mujer tras descubrir que sostenía una relación sentimental con uno de sus compañeros. La desmovilización se hizo ante integrantes de la Policía Nacional, institución según la cual en los últimos cinco años 342 guerrilleros de diferentes grupos se han incorporado a la vida civil en Nariño.

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