Fuertes lluvias causan grave emergencia en Corozal, Sucre

Las lluvias, que por más de 7 horas azotaron varios municipios del departamento de Sucre, provocaron la creciente y desbordamiento del arroyo grande del municipio de Corozal

El balance que entregaron los organismos de socorro indican que 250 familias de siete barrios de Corozal resultaron damnificadas y perdieron enceres, colchones, alimentos y animales domésticos

Igualmente se reportó que siete humildes viviendas resultaron destruidas por la fuerzas de las aguas

Los barrios mas afectados son San José, la Josefina, el Oasis, Dajer Chadid, San Francisco, las Farolas y los Alpes

Aunque los niveles del agua comenzaron a descender las viviendas permanecen inundadas

Los damnificados pidieron ayudas consistentes en alimentos, frazadas, enceres y medicamentos para evitar epidemias que pueda ocasionar este arroyo contaminado por las aguas residuales que caen al arroyo