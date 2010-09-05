Fuertes lluvias causan grave emergencia en Corozal, Sucre
Más de 250 familias de siete barrios de Corozal resultaron damnificadas y perdieron enceres, colchones, alimentos y animales domésticos.
Las lluvias, que por más de 7 horas azotaron varios municipios del departamento de Sucre, provocaron la creciente y desbordamiento del arroyo grande del municipio de Corozal
El balance que entregaron los organismos de socorro indican que 250 familias de siete barrios de Corozal resultaron damnificadas y perdieron enceres, colchones, alimentos y animales domésticos
Igualmente se reportó que siete humildes viviendas resultaron destruidas por la fuerzas de las aguas
Los barrios mas afectados son San José, la Josefina, el Oasis, Dajer Chadid, San Francisco, las Farolas y los Alpes
Aunque los niveles del agua comenzaron a descender las viviendas permanecen inundadas
Los damnificados pidieron ayudas consistentes en alimentos, frazadas, enceres y medicamentos para evitar epidemias que pueda ocasionar este arroyo contaminado por las aguas residuales que caen al arroyo