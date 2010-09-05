Más de cien mil personas damnificadas dejaría nueva emergencia invernal en La Mojana

Muy delicada es la situación que se registra en la región de la Mojana en los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia como consecuencia de la creciente del río Cauca

La emergencia se presentó por que la fuerte creciente del río Cauca arrasó con los muros de contención e incluso con las obras que durante las últimas semanas se han venido ejecutando en la zona para reconstruir los jarillones que ya habían sido destruidos por una creciente anterior

La emergencia afecta a los municipios de Guaranda, Sucre y Majagual en el departamento de Sucre; Achí y San Jacinto del Cauca en Bolívar; Ayapel en Córdoba y Nechí en Antioquia

En estos momentos las aguas del río Cauca están entrando a los poblados y cultivos por los puntos conocidos como Santanita, boca de Moncholos y boca del cura

Fuertes lluvias causan grave emergencia en Corozal, SucreLas lluvias, que por más de 7 horas azotaron varios municipios del departamento de Sucre, provocaron la creciente y desbordamiento del arroyo grande del municipio de Corozal

El balance que entregaron los organismos de socorro indican que 250 familias de siete barrios de Corozal resultaron damnificadas y perdieron enceres, colchones, alimentos y animales domésticos

Igualmente se reportó que siete humildes viviendas resultaron destruidas por la fuerzas de las aguas

Los barrios mas afectados son San José, la Josefina, el Oasis, Dajer Chadid, San Francisco, las Farolas y los Alpes

Aunque los niveles del agua comenzaron a descender las viviendas permanecen inundadas

Los damnificados pidieron ayudas consistentes en alimentos, frazadas, enceres y medicamentos para evitar epidemias que pueda ocasionar este arroyo contaminado por las aguas residuales que caen al arroyo