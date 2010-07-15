Ocupan 50 propiedades de alias ‘Ramón Mojana’, avaluados en más de 18 mil millones de pesos

Las diligencias de extinción de dominio se llevaron a cabo en municipios de Antioquia, Cesar, Córdoba, Bolívar y Santander. Los bienes muebles e inmuebles están a nombre de Eder Pedraza Peña y su núcleo familiar, quienes serían testaferros del llamado Clan Castaño

Entre las propiedades que fueron ocupadas se encuentran fincas, casalotes, apartamentos, oficinas y locales comerciales ubicados en Medellín, Bucaramanga, Montería, San Alberto (Cesar), Tierralta (Córdoba), Caucasia (Antioquia) Achi y Guaranda (Bolívar). Alias ‘Ramón Mojana’ fue una de las personas más cercanas a Vicente Castaño Gil e igualmente era cabecilla del Bloque Mojana de las autodefensas que delinquió en Córdoba, sur del Departamento de Sucre, Bolívar y Antioquia. Según la investigación de la Fiscalía dicha estructura paramilitar se encargó de enviar más de 20 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, donde es requerido por la Corte Federal del Distrito de Nueva York.