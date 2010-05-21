Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Defensores de Derechos Humanos ocupan instalaciones del Ministerio del Interior

Cerca de 25 integrantes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos protestan por el asesinato del líder social, Rogelio Martínez, en San Onofre, Sucre

Defensores de Derechos Humanos ocupan instalaciones del Ministerio del Interior

Defensores de Derechos Humanos ocupan instalaciones del Ministerio del Interior

00:00:0000:06

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Cerca de 25 integrantes de organizaciones de Derechos Humanos se tomaron el primer piso de las instalaciones del Ministerio del Interior en protesta por el asesinato del líder Rogelio Martínez, defensor de vícitimas de la violencia en el departamento de Sucre. El asesinato de Martínez ocurrió esta semana en San Onofre, Sucre en momentos en que apoyaba a 25 familias que fueron desalojadas de un predio ocupado por grupos paramilitares

Los activistas que irrumpieron en el Ministerio del Interior afirman que no abandonarán el lugar hasta que no sean escuchados por el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir