Defensores de Derechos Humanos ocupan instalaciones del Ministerio del Interior

Cerca de 25 integrantes de organizaciones de Derechos Humanos se tomaron el primer piso de las instalaciones del Ministerio del Interior en protesta por el asesinato del líder Rogelio Martínez, defensor de vícitimas de la violencia en el departamento de Sucre. El asesinato de Martínez ocurrió esta semana en San Onofre, Sucre en momentos en que apoyaba a 25 familias que fueron desalojadas de un predio ocupado por grupos paramilitares

Los activistas que irrumpieron en el Ministerio del Interior afirman que no abandonarán el lugar hasta que no sean escuchados por el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.