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Cerca del 40 por ciento de los desplazados son falsos, dice Mininterior

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, denunció una defraudacion al Estado por falsos desplazados que han convertido en un negocio los beneficios que entrega el gobierno para la poblacion vulnerable

Más información Denuncian que el paramilitarismo despojó de 20 mil hectáreas de tierra a campesinos en Chocó

"La información que tenemos es que es un número bastante considerable. Es un porcentaje que puede superar el 40 por ciento", dijo Valencia Cossioque se denomina ser desplazado, engañan a las administraciones, a Accion Social, a todas las entidades del Estado. Hay una rapiña de gente inescrupulosa y de delincuentes que se dedicaron a traficar con la necesidades de los pueblos", aseveró Valencia Cossio

El ministro pidió a gobernadores y alcaldes aplicar la Ley para evitar que se sigan favoreciendo con recursos del Estado a falsos desplazados

El dirección de Acción Social, Diego Molano, reveló que los departamentos de Bolívar, Antioquia y Sucre son los puntos más críticos donde proliferan los falsos desplazados

Gobierno pide acciones legales contra palmicultores que habrían desplazado familias en el ChocóEl ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, señaló que de comprobarse la participación de empresarios de la palma en el desplazamiento de afrodescendientes en Curvaradó y Jiguamandó, en el departamento de Chocó, los palmicultores tendrán que pagar las penas contempladas en la Ley

"Esa acción penal es independiente autónoma, quien haya desplazado a la gente tendrá que responder ante la justicia", manifestó Valencia Cossio

Un fiscal de Derechos Humanos acusó a los empresarios de incurrir presuntamente en los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de los predios pertenecientes a las comunidades afrodescendientes

Después de sufrir atroces episodios de violencia por parte de grupos paramilitares, cuando regresaron, encontraron que sus fincas estaban sembradas con palma africana y tenían letreros de grandes empresas palmeras que declaraban su propiedad de esas tierras