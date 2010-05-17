Más de dos mil patos migratorios mueren envenenados en el norte del país

Más de 2.000 patos migratorios murieron tras ingerir semillas de arroz envenenadas en predios campesinos del norte de Colombia, denunciaron hoy fuentes ambientales locales

Las aves, procedentes de Canadá, fueron halladas en las zonas rurales de San Martín, dijo a la prensa Ramón Galvis, uno de los responsables de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de esa localidad del departamento del Cesar

"Es una actividad criminal, porque utilizaron semilla envenenada", afirmó el funcionario durante una visita a las zonas de pradera sobre las que se precipitaron sin vida los patos, conocidos en la región con el nombre vulgar de pisingos

El arroz con el tóxico se hallaba en los sitios a los que estas bandadas llegan para proveerse de alimento, agregó Galvis, para apuntar que "todo el (pato) que comió semilla, le ocurrió esto: murió"

El funcionario no descartó que la mortandad pueda ser mayor, dado que, dijo, "son miles los que recorren la zona para alimentarse"

El caso no es el primero de muerte de aves de esta misma especie por efectos de veneno aplicado en la semilla de arroz por campesinos que, al parecer, comercializan la carne de este animal, cuyo nombre científico es el de "Dendrocygna autumnalis"

En 2006, autoridades ambientales de la localidad de San Benito Abad, en el departamento caribeño de Sucre, denunciaron la muerte de más de 5.000 ejemplares de pisingo, mientras que las de San Alberto, también en el Cesar, dieron cuenta al año siguiente del envenenamiento de unos 3.000.