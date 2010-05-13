CNE anula cerca de 3 mil 500 votos en Chocó por irregularidades

Por suplantación de votantes y la entrega extemporánea del material electoral al arca triclave, fueron anuladas 17 mesas, que equivalen a cerca de 3 mil 500 votos en Quibdo, departamento de Chocó

Así lo explicó el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives, al indicar que la ley prevé un término dentro del cual jurados, delegados y registradores debe entregar los pliegos a la hora oportuna, y si lo hacen después de las 11 de la noche, la norma ordena no darle valor a los resultados

El magistrado Uribe dijo que se trata de un fallo en primera instancia, razón por la cual se puede presentar un recurso sobre esta decisión. Registraduría decide cambiar 40 mil jurados para las elecciones presidencialesAnte las numerosas inconsistencias y teniendo en cuentas las denuncias sobre fraude electoral en las elecciones del pasado 14 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado civil retiró 43 mil jurados de votación en todo el país

El Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, afirmó que dentro de dichas inconsistencias se halló que la base de datos de los jurados no concuerda con el archivo nacional de identificación

Dentro de los cambios de jurados se destacan: En Atlántico se reemplaza el 49 por ciento, en el Valle 55%, en el Chocó 43%, En Córdoba 43%, en Bolívar 37%, Sucre 37%, y Bogota 37% entre otros

Sobre la capacitación de los nuevos jurados dijo que ya están enterados que es obligación concurrir con tiempo para que se conocer el procedimiento de las elecciones de la primera vuelta presidencial

Sobre investigación de la Corte Suprema y el fraudeCelebró que la Corte Suprema de Justicia haya comenzado las investigaciones sobre las denuncias de fraude electoral de las elecciones pasadas y dijo que ojala los resultados se conozcan antes de ser entregadas las credenciales a los congresistas elegidos

Señaló que resulta importante el trabajo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral en la revisión de los escrutinios donde se han detectado suplantación de actas y jurados con lo cual se busca que el fraude no cumpla sus propósitos

Expresó que diez días antes de las elecciones del 30 de mayo en cerca de 250 centros comerciales y oficinas publicas en todo el país se instalarán puestos de información al votante para que los colombianos sepan donde y como sufragar

Agregó que en comparación con las elecciones presidenciales del 2006 en esta oportunidad podrán votar siete millones de colombianos más por el aumento del censo