Exclusivo: Así 'chuzaban' desde el DAS al magistrado Yesid Ramírez

Caracol Radio ha venido haciendo un seguimiento permanente a las investigaciones que desde hace más de un año adelanta la Fiscalía en contra de altos directivos del DAS por el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales en contra de magistrados, periodistas, políticos opositores y líderes de organizaciones sociales

Más información Consulte los documentos que probarían como seguían al magistrado Yesid Ramírez

Dentro del voluminoso expediente, Caracol Radio logró conocer el “modus operandi” utilizado por los directivos del Departamento Administrativo de Seguridad, para adelantar los seguimientos en contra del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez Bastidas

De acuerdo con una parte del proceso que consta de 60 páginas, el DAS adelantó una verdadera “cacería” contra Yesid Ramírez, uno de los magistrados considerados de “línea dura” en investigaciones tan importantes como las de la “parapolítica”

Todo comienza con un memorando interno enviado por la entonces directora general operativa del DAS, Luz Marina Rodriguez, recientemente capturada por su presunta participación en actividades ilícitas cometidas desde ese organismo adscrito a la Presidencia de la República, al coordinador anticorrupción de esa misma institución, Bernardo Murillo Cajamarca

El documento interno tiene fecha del 21 de mayo de 2008 y en él, de manera escueta, Rodriguez solicita que se verifiquen algunas informaciones que según dice, “fueron allegadas a su despacho”

El memorando tiene una página anexa, anónima y escrita en computador, titulada “por averiguar”, y consta de siete graves afirmaciones e interrogantes acerca de posibles vínculos del magistrado Ramírez Bastidas con las Farc y sobre posibles nexos de personalidades como el entonces fiscal general de la Nación con el controvertido empresario Ascensio Reyes

De manera textual, lo que pide confirmar Luz Marina Rodríguez al entonces coordinador de la Unidad Anticorrupción del DAS es lo siguiente:1- El Rolex que usa Yesid Ramírez le fue regalado por Giorgio Sale2- En el expediente que cursa en la Fiscalía por la defraudación a Cajanal, aparece un video tomado en El Peñón, Cundinamarca, en el que Yesid Ramírez asesora a los hermanos Cabrera, responsables del multimillonario fraude a esa entidad3- Yesid Ramírez es oriundo de Algeciras, Huila, cuna de las Farc. Sin embargo sus estudios los hizo en Doncello, Caquetá. ¿Quiénes fueron sus compañeros, quiénes sus condiscípulos? ¿Qué hay de Yesid Ramírez en el computador de Raul Reyes?4- En el año 2006, durante la visita de los Magistrados de la Corte Suprema a Sincelejo, fueron invitados por el gobernador de Sucre, Salvador Arana, con todos los gastos pagos a pasar dos días en Coveñas?5- Algunos magistrados de la Corte viajaron misteriosamente a Isla Margarita, hace algún tiempo. Sería bueno averiguar si los pasajes se pagaron a través de la agencia de viajes Basan. ¿Quién pagó el hotel, a qué fueron, quiénes? Algún problema se presentó en Cúcuta con la conexión aérea y ellos, quizás hicieron retrasar la salida de un vuelo. ¿Tendrá algo que ver Don Giorgio, Chepe Ortíz o, acaso, el “Mecenas”?6- Milton Rodríguez, director técnico de la Unidad de Lavado de Activos es íntimo amigo y recomendado de Arcesio Reyes. (Se asume que se refieren a Ascencio Reyes)7- Arcesio (sic) Reyes estuvo en la comitiva del fiscal en el viaje a China8- La Fiscal Hurtado salió porque no se dejó presionar para que no le dictara medida de aseguramiento a Arcesio (sic) Reyes

Posteriormente se inicia un plan de trabajo que incluye “obtener información relacionada con el señor Yesid Ramírez, identificarlo plenamente, cuál es la actividad que desarrolla”

Entre las diligencias que están por escrito y adelantadas por el DAS, están la solicitud de antecedentes de Yesid Ramírez y todos sus movimientos migratorios

Gracias a todas esas labores de seguimientos, el DAS obtuvo una copia de los resultados de la Consulta AFIS del magistrado Yesid Ramírez, con todos sus datos personales, su fotografía, su firma y su tarjeta decadactilar.