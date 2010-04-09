A juicio presunto responsable de la masacre de Macayepo

Un fiscal de la unidad antiterrorismo acusó a Joaquín del Niño de Jesús García Rodríguez, como presunto determinador de la masacre de Macayepo, corregimiento de El Carmen de Bolívar, perpetrada entre el 15 y el 17 de octubre de 2000

Según la providencia del fiscal, García Rodríguez incurrió supuestamente en los delitos de homicidio múltiple agravado y concierto para delinquir agravado. Asimismo el procesado, según lo establecido, presuntamente ayudó en la promoción, conformación, organización y financiamiento de grupos de autodefensa que delinquieron en el departamento de Sucre. En contra de García Rodríguez la Fiscalía reiteró la orden de captura. Mientras que por la masacre de Macayepo, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex congresista Álvaro García Romero a 40 años de prisión el pasado 23 de febrero.