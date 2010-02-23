Condenan a 40 años de cárcel al ex senador Álvaro García Romero

Caracol Radio conoció que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión al ex senador de Sucre, Álvaro García Romero, sindicado de tener nexos con las autodefensas, peculado y ser responsable de la masacre de Macayepo

El Alto Tribunal acogió la solicitud que hizo la Fiscalía, que consideró que hay pruebas suficientes que señalan al político sucreño Álvaro ‘el Gordo' García por sus vínculos con grupos paramilitares en Sucre y como autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el año 2000

La Corte le dio credibilidad al testimonio de alias 'Pitirri', quien aseguró que García se alió con el paramilitar Salomón Feris Chadid, alias '08', para cometer un asesinato

Parte de la investigación señala que García era el puente entre los ganaderos y las autoridades, pero "cuando esos mismos ganaderos no vieron solución en las autoridades, acudieron a las AUC y el señor Álvaro García jugaba un papel importante, porque se convirtió en el puente entre las Autoridades a las que él tenía acceso y los paramilitares, como el señor Joaquín García"

También asegura que Joaquín García fue clave para la implementación de una franquicia de las AUC en Sucre, precedida por Salvatore Mancuso. García Romero se entregó a la justicia en noviembre de 2006 para enfrentar cargos por conformación de grupos paramilitares y homicidio, y renunció a su fuero como senador en julio de 2007 para ser investigado por la Fiscalía. En diciembre de 2008 la Procuraduría lo inhabilitó por un periodo de 20 años para ejercer cargos públicos, puesto que utilizó dinero del erario del departamento de Sucre para la promoción y la financiación de grupos asociados a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)