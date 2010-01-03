Mueren cuatro personas en accidente de tránsito en carreteras de Sucre

Dos parejas de esposos que habían salido en horas de la mañana de Zambrano, Bolívar, con destino a Tolú, en Sucre, murieron al estrellarse el vehiculo en que viajaban, dos kilómetros antes de llegar al balneario

Por razones que se desconocen, el Renault Symbol, conducido por Efraín Pérez Díaz, quien murió en el acto, se salió de la calzada y chocó contra un árbol de roble, a un lado de la vía

Las demás personas muertas fueron identificadas como Damian Sierra Comento, Martha Tapias y Olga Lucia Acuña. El vehiculo quedó totalmente destruido y bomberos de Coveñas tuvieron que utilizar motosierras y hachas para sacar los cuerpos de entre los hierros retorcidos. Este es el primer accidente grave que se registra en carreteras del departamento de Sucre en el presente año