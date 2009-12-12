La policía en Córdoba está marcando las casas en las que se venden drogas

Con la leyenda “atención la policía nos dañó el negocio, en esta vivienda ya no se vende vicio”, la policía está marcando las casas donde se compruebe que se venden drogas alucinógenas

El comandante de la institución en Córdoba, coronel Pedro Ángelo Franco, sostuvo que con esta acción lo que se pretende es aplicar, además de las acciones judiciales, una sanción social en los inmuebles en los que se expenden sustancias como basuco, marihuana y cocaína

Estos operativos que se desarrollaran en todo el departamento de Córdoba, se iniciaron en una vivienda del barrio Sucre de Montería, propiedad de una anciana de 84 años de edad, donde las autoridades encontraron una cantidad importante de basuco y marihuana lista para su comercialización