Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

La policía en Córdoba está marcando las casas en las que se venden drogas

Con la leyenda “atención la policía nos dañó el negocio, en esta vivienda ya no se vende vicio”, la policía está marcando las casas donde se compruebe que se venden drogas.

Añadir Caracol Radio en Google

Con la leyenda “atención la policía nos dañó el negocio, en esta vivienda ya no se vende vicio”, la policía está marcando las casas donde se compruebe que se venden drogas alucinógenas

El comandante de la institución en Córdoba, coronel Pedro Ángelo Franco, sostuvo que con esta acción lo que se pretende es aplicar, además de las acciones judiciales, una sanción social en los inmuebles en los que se expenden sustancias como basuco, marihuana y cocaína

Estos operativos que se desarrollaran en todo el departamento de Córdoba, se iniciaron en una vivienda del barrio Sucre de Montería, propiedad de una anciana de 84 años de edad, donde las autoridades encontraron una cantidad importante de basuco y marihuana lista para su comercialización

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir