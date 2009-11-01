Más policias y recursos para el departamento de Cordoba

El gobierno nacional anunció el aumento de integrantes de la Policía en el departamento de Córdoba, así como el relevo de su actual comandante, coronel Sergio López, en su remplazo será enviado el también coronel, Pedro Franco

En un consejo extraordinario de seguridad en Montería, presidido por el ministro de defensa Gabriel Silva, que contó con la participación del director de la policía nacional general Oscar Naranjo, el gobierno también se comprometió a aumentar los recursos económicos para la recompensas por la información que permita develar y detener a las agrupaciones delincuenciales emergentes que siembran la zozobra en ese parte del país

En lo que corresponde al tema de justicia, el Ministerio de Defensa se comprometió a gestionar ante las autoridades correspondientes la asignación de tres fiscales especializados permanente en ese departamento, ya que a la fecha hay solamente uno, quien tiene que atender además de Córdoba al departamento de sucre. El ministro Silva se reunión, a puerta cerrada, con la asociación departamental de profesores quienes le plantearon la preocupación que los embarga al haber sufrido el asesinato de ocho maestros en los corrido del año, los dos casos mas recientes ocurrieron la semana anterior, además le denunciaron las contantes amenazas de las que son victima por parte de grupos delincuenciales emergentes